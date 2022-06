Zlatko Pejaković broji 55 godina karijere, no mirovina mu ne pada na pamet. Objavio je nove pjesme, priprema dva nova albuma i koncertni mu je raspored pun. Najviše ga vesele videopozivi s dvogodišnjom unučicom Klarom koja živi u Mariboru i koja sad već zna da neće krenuiti djedovim glazbenim stopama, nego ide u manekenke. Pejaković je detalje ispričao Davoru Gariću za In magazin!

U svojoj novoj pjesmi Zlatko Pejaković se vraća u rodni kraj. ''Moja Slavonijo'' mami emocije vezane uz njegov život u ravnici.



''O žitnim poljima i o sjećanjima prelijepim i mogu reći da je to jedna od dirljivijih pjesama koje sam otpjevao u svom životu'', govori Zlatko koji se ovim tekstom nekako vratio u svoju mladost.



''Mladost je bila najljepša i to u Osijeku u jednom gradu, gradiću, ajmo tako reći, u gradu koji je imao sve. Imao je privredu, imao je poljoprivredu, glavni grad poljoprivrede u bivšoj državi, a danas su to puste kale, kao što bi rekli Dalmatinci, puste kale, sve pusto. Ne znam kako će se to završiti, osim IT-evaca koji čine veliku i dobru stvar, tako da ajde, još mi se nije nada ugasila'', govori Zlatko.

A kakav je osjećaj kad sve generacije znaju njegove pjesme?

Velike riječi si iskazao sada i to mi je drago što misliš to i što to postoji, ja znam da to postoji, postoji i ona uzrečica, kaže ''Tko je večeras tamo na trgu?'' A oni kažu ''Pa naš Zlatko!'' To je puno! To je puno, to je ja mislim i najviše!'', govori Zlatko.



Pejaković je, uz 55 godina karijere, najponosniji i na ulogu djeda.



''Pazi Klara ima skoro dvije godine. Ona drži naočale, ima šešire, ima haljinice, ima sve i ona ti ovako ide kroz kuću, to je nevjerojatno, to ili se rodiš tako ili se ne rodiš, ona će biti makeken i gotovo. Pa normalno da sam ponosan! Kad se vidimo linkom, onda ona priča ono što zna, ono što ne zna priča svojim jezikom, tako da je super je, super je'', priča Zlatko.



A ovaj zabavljač s respektabilnom karijerom ne staje. Priprema dva nova albuma, a njegov je koncertni raspored pun.



''Prije neki dan sam imao otpjevati samo 14 pjesama? Najteže mi je bilo to odabrati, najteže u životu, ja nisam znao koje dijete da bacim a koje da zadržim! I zato ne bih imao šta više reći osim ''Ljubi vas slatko, Pejaković Zlatko!'', poručio je naš legendarni pjevač za kraj.

