Na klupi hrvatske nogometne reprezentacije do danas su se izmijenila trinaestorica izbornika. Upravo ovaj, za mnoge nesretan broj, najveću sreću je donio srebrnom Zlatku Daliću. No naši izbornici, osim svojim trenerskim umijećem, često su plijenili pozornost i svojim izgledom.

Zlatko Dalić - čovjek kojem dugujemo povijesni uspjeh hrvatskog nogometa zadivio je cijeli svijet, a FIFA ga je i službeno nominirala za najboljeg trenera svijeta. No, osim što se svi divimo njegovim nenadmašnim trenerskim i liderskim sposobnostima, ženskom oku diljem zemaljske kugle nije promakla ni Dalićeva vanjština. Srebrni hrvatski izbornik svojim šarmom osvojio je brojna ženska srca.

"Lijepo je to, ugodno je to čuti da je takva situacija. Ali, ja sam stalno govorio , i ponovit ću, da je bitno samo da me ne prebaci. To sam rekao i mojim igračima da ostanemo isti . Ono što je sigurno, ja ću piti kavu sa istim ljudima, družiti se istim ljudima i bit ću kakav sam bio. I ta simpatija neka, pažnja, naravno da godi, ali čovjek mora biti čvrsto na zemlji ", kazao je Zlatko Dalić.

Zlatko Dalić (Foto: Miranda Cikotic/PIXSELL)

Dileme za nas nema. Izbornik Dalić, zasluženo zauzima prvo mjesto najšarmantnijih hrvatskih izbornika.

Sigurni smo da je brojnim pripadnicama ljepšeg spola itekako zgodan Niko Kovač. Hrvatskom nogometnom reprezentacijom Niko je kormilario dvije godine, a preuzeo ju je krajem 2013. S njim na trenerskoj klupi, Hrvatska je izborila odlazak na Svjetsko prvenstvo u Brazilu.

Niko Kovač (Foto: AFP)

Ponosni smo i na Nikina prethodnika Igora Štimca. Najveći mangup hrvatskog nogometa, kako su mu mediji često tepali, reprezentacijom je rukovodio od 2012. do 2013.

''Ja mislim da je to imidž koji se još vuče iz rane moje mladosti . Nekima očito paše da me prate u kontekstu tog lošeg imidža, ali ne vidim da sam imao bilo kakve poteze ili događanja u životu koje nije imao bilo kakav u životu prosječan momak", kazao je Igor Štimac.

Igor Štimac (GOL.hr)

Vremena za starenje očito nema ni Slaven Bilić, koji je čak šest godina sjedio na klupi Vatrenih. U nekadašnjeg izbornika bile su zaljubljene i mnoge djevojke još davne 98., kad je osvojio brončanu medalju na Svjetskom nogometnom prvenstvu. Slaven je oduvijek bio toliko šarmantan da, sigurni smo, nikad nijednoj ženi nije zasmetala njegova govorna mana - mucanje, o kojem je uvijek otvoreno govorio.

Slaven Bilić (Foto: John Walton/Press Association/PIXSELL)

Dok su tinejdžerice bile zaluđene njegovim sinom Nikom Kranjčarom, njihovim mamama za oko je zapeo tata Zlatko. Legendarni Cico Kranjčar funkciju izbornika hrvatske reprezentacije je obavljao od 2004. do 2006. godine i odveo Hrvatsku na Svjetsko prvenstvo u Njemačku. Osim toga, u kvalifikacijama za Euro 2012. u Poljskoj i Ukrajini, vodio je i reprezentaciju Crne Gore. U lipnju 2016. godine se po treći put vraća u Dinamo, ali već u rujnu iste godine, nakon trećeg poraza u nizu, podnosi ostavku.

Cico Kranjčar (Foto: Goran Stanzl/PIXSELL)

A mi smo više nego zadovoljni muškarcima koji su zasjali na tronu hrvatske nogometne reprezentacije. Kažu da su Hrvatice među najljepšim ženama na svijetu, a mi ćemo za kraj zaključiti da su hrvatski nogometni izbornici definitivno najšarmantniji.

