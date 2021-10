Teška dijagnoza i životne nedaće natjerale su Maju Fertalić da pokrene svoj posao pa tako danas proizvodi snack pločice. Prve je napravila za sebe, a kad je i od prijatelja dobila potvrdu, odlučila se za njihovu proizvodnju. Majinu inspirativnu životnu priču i poduzetnički put imat ćete priliku gledati u novoj epizodi emisije Startaj Hrvatska.

Samo nekoliko sastojaka dovoljno je za ove snack pločice. Iako jednostavne pripremom i izgledom, one iza sebe kriju priču. Često do ovakvih ideja upravo dovedu životne nedaće, a to se dogodilo i Maji.



''Mogu reći da je za sve zaslužna moja multipla skleroza jer u biti zbog nje sam morala promijeniti način prehrane. Samom promjenom prehrane sam shvatila da jednostavno ne mogu kupiti takav neki snack koji meni treba i koji smijem konzumirati i tu se rodila ideja da sama sebi počnem raditi snack pločice'', priča Maja Fertalić.

Majina želja je nadahnuti i potaknuti ljude da osvijeste kako hrana koju unose utječe na njih. Ovi su snackovi prepuni energije te dolaze u tri varijante. Original BARica napravljena je od kikiriki maslaca, orašastog voća i meda. Med kao jedini zaslađivač pridonosi razvoju imuniteta, dok će kikiriki maslac i orašasto voće utažiti i najveću glad.

''Orašasto voće i kikiriki maslac, želimo se fokusirati na zdravim nezasićenim masnoćama jer smatramo da je bitan unos kvalitetnih doza omega 3 masti i nekako bježimo od tih šećera i suhog voća'', priča.

Prve pločice testirali su prijatelji, a kad su oni dali zeleno svjetlo, znala je da je na pravom putu.

''Sve je počelo prije godinu dana skoro sad da, prva barica se napravila u 9-tom mjesecu dvije i 2020'', kaže.



''Bilo je izazovno u jednom pogledu no u drugom pogledu opet kada sam spojila namirnice koje smijem konzumirat, a njih stvarno nema puno vrlo brzo se rodio originalni recept Nutty Barice koji su prvo probali prijatelji naravno i njima se to jako dopalo i onda su molili da njima napravim'', priča.

Pločice su brzo našle poklonike, no dalje nije mogla sama I trebala je vjetar u leđa. Zato se prijavila u projekt Spara Hrvatska i Nove TV, Startaj Hrvatska.



''Biti poduzetnik, danas pogotovo imati proizvodnju ovdje i ne outsourcat je izazovno, toliko da uopće nisam mislila da će to tako bit, ja sam uvijek neki vječiti optimista i onda kad dođeš pred zid shvaćaš da moraš rješavati prepreku po prepreku'', kaže.

Maja je spremna suočiti se sa svim preprekama na putu, a nije ju pokolebalo ni to što se u poduzetničke vode otisnula upravo u vrijeme pandemije coronavirusa.



''Ja nisam imala što izgubiti, uporna kakva jesam, ne odustajem nikad u ničemu, guram to do kraja, glupo je reći ali ta pandemija mi je dobro došla da vidim kako stvarno tržište diše i da li su spremni u pandemiji korisitit i kupovat premium proizvode'', kaže.

Cijelu Majinu priču te s kakvim se izazovima morala nositi, pogledajte u novoj epizodi projekta Startaj Hrvatska, ove subote u 18:15 na Novoj TV.

