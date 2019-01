S konjem na more. Zvuči nevjerojatno u današnje vrijeme, zar ne? No ne kad je u pitanju Dušan Bućan. Poznati glumac HNK vjerojatno je jedini čovjek koji je na leđima konja prešao Krčki most. Na imanju u divljini, gdje godinama živi, brine se o cijeloj konjskoj obitelji. Od zvijeri ga pak čuvaju čak tri psa pa se bez straha onamo uputila i naša Anja Beneta.

Nakon što mu publika plješće u najvećem hrvatskom kulturnom hramu, glumca HNK Dušana Bućana, u selu Golinja, 60 kilometara udaljenom od Zagreba, s oduševljenjem dočekuje njegovo pravo malo životinjsko carstvo. Tri psa i tri konja... Oni su jedan od najvećih razloga zašto je poznati glumac svjetla pozornice zamijenio blatom na seoskom imanju...

"Razlog zašto čovjek danas ima konja je ljubav. I samo to isključivo i ništa drugo. "Koristi od toga zapravo nema. Kad govorimo o materijalnoj koristi ,ali meni srce kad ih ja vidim da mi dotrče sad na livade kad ih pozovem, to je nešto neprocjenjivo'', rekao mi je.

Dušanov san iz djetinjstva da ima svojeg konja prije jednog destljeća postao je stvarnost. S pastuhom Samsonom ljubav se rodila na prvi pogled. Ili, bolje rečeno, dodir...

"Povezala nas je struja. Kad sam prilazio njemu, bila je ograda pod naponom. U trenutku kad sam njega dodirnuo, zakačio sam i tu ogradu. Dakle, moj prvi kontakt s njim je bio udar!", ispričao nam je.

Kad je u Dušanov život ušetala djevojka Ivana, bivša gimnastičarka na konju, dečko joj je odlučio pokloniti, ni manje ni više, nego kobilu... Tako je i pastuh Samson neočekivano dobio djevojku Hanu...

"Jednako su stari Hana i Samson. Ne pitaj koliko, ali su stari. Karakter? Drugačija je. Ona je vrlo nježan konj, osjetljiva je...", priča nam.

Sa svojim konjima Ivana i Dušan upustili su se u svoju najljepšu i najromantičniju životnu avanturu. Laganim kasom iz kordunske Golinje 11 dana putovali su prema Krku.

"Mogu se pohvaliti da smo prvi u analima Krčkog mosta koji su na leđima konja prešli s jednog kraja na drugi. To je bilo jedno iskustvo koje neću zaboraviti nikad u životu. Ivana je poslije pričala, bio si prije mene sa Samsonom i frcale us iskre. Kako su potkove onako u sumraku udarale u asfalt. Pa su neki kamioni trubili...Ti gledaš hoće li konj skrenut ili neće...", prisjeća se Dušan.

Neobični četverac bio je glavna atrakcija ne samo na putu, već i na plaži...

"Zamisli da si negdje na moru i sad došao si se okupati, hahah, odjednom konji oko tebe pasu. Ne očekuješ da ćeš to vidjeti na plaži, pogotovo ne očekuješ ljude koji ulaze u more s konjem...", ispričao nam je kako su se dobro zabavljali.

Poznati glumac ne može živjeti bez adrenalina. Iako u blizini njegovih štala i obiteljske kuće "vukovi se kriju i piju mu vodu", Dušan smatra da razloga za strah nema. Ulogu čuvara preuzela su čak tri psa. Iako najstariji član Dušanove pseće družine ipak nije baš najbolje shvatio svoj zadatak.

"To je pas koji je naučio sam otvarati i zatvarati vrata, doslovno... Jednom nam je ostavio otvorena vrata stana, širom. Lijepo dolaziš doma, vrata širom otvorena. Uđi slobodno, samo uzmi sve što ti srce želi'', priča nam.

No, zato bi, za ne daj Bože, stvar spasio njemački lovni terijer Max...

"Za njih kažu da od 10 kg što su teški, od toga 8 kg je srce. Ovako malo, agresivno, ludo, postavlja se na deset puta veće od sebe. To u životu još nisam vidio.", kaže.

Cijeli razgovor pogledajte u prilogu IN magazina.

IN magazin gledajte od ponedjeljka do petka u 17:30 na Novoj TV, a propuštene emisije pogledajte besplatno na novatv.hr.