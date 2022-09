Biti dijete slavnih roditelja može biti blagoslov ili kletva. Od toga da vas smatraju nepotističkim derištem do otvaranja svih vrata do kojih drugi ne mogu ni doseći, svijet vam uglavnom nudi samo dvije opcije. Zato smo provjerili kakva su iskustva u showbiz svijetu imala djeca nekih od najvećih svjetskih zvijezda.

U Hollywoodu nije nimalo neuobičajeno da djeca i roditelji završe u istoj branši - glazbi ili glumi, no za neke je nasljednike ljestvica toliko visoko, da se gotovo doima kao križ. Jer zamislite samo kako je pokušati zakoračiti stopama jedne legende poput Maryl Streep. Unatoč njezinu negodovanju, čak joj se dvoje od četvero djece, ozbiljno zaljubilo u glumu.

"Čudno je jer smo se zaista trudili da ih držimo dalje od očiju javnosti, ja nikad nisam željela da ih se fotografira i doživljava kao neke moje male slatke rekvizite. Ali koliko god ih mi držali podalje na kraju su svih htjeli u showbiznis", otkrila je Meryl.

Njezina najstarija kći Mamie svoj je glumački debi imala sa samo 20 mjeseci, kad se s mamom pojavila u filmu "Heartburn", no da bi se izbjegle optužbe za nepotizam, potpisana je lažnim imenom.

"Prije kad bih je vidjela na setu dok radi uvijek sam se nekako osjećala kao dijete koje smeta ali sad zaista vidjeti kako ona radi, koji su njeni procesi, kako se igra i koliko uživa, to je bilo zabavno", otkrila je Mamie Gummer.

Genetici se, čini se, nije mogla oduprijeti ni kći glumačkog para Ume Thurman i Ethana Hawkea, Maya, koja se svijetu predstavila modelingom, da bi na kraju zavladala glumačkim i glazbenim svijetom. Prvi pravi okus slave donijela joj je uloga Robin, u hit seriji "Stranger Things", da bi uz to dobila i priliku stati uz Brada Pitta na velikom platnu, u hitu "Bilo jednom u Hollywoodu". Nije loše za 24-godišnjakinju.

"Ova je godina bila nevjerojatna, imala sam priliku raditi s ljudima koje iznimno poštujem i od kojih sam puno naučila, bila je to ogromna čast.

Moji su mi roditelji davali savjete na način da su svojim primjerom pokazivali što znači biti dobar suradnik, radnik i dobar glumac i sudionik u kreativnom procesu cijeli život, zbog toga sam jako sretna", zaključila je Maya.

No svaka medalja ima dvije strane. Iako blagoslovljena egzotičnom ljepotom i senzualnošću talentiranih roditelja Lennyja Kravitza i glumice Lise Bonnet, Zoe Kravitz u borbi za svoje mjesto pod reflektorima morala je pokazati istinsku predanost i talent.

"Mislim da mi je to pomoglo da dobijem agenta i određene stvari, ali budimo realni kad zaista želiš raditi na nekom filmu, kad razmišljaš o velikim producentima i redateljima njima realno ne treba dijete Lennya Kravitza u filmu. Ljudi me ispituju o Mad Maxu, Geroge Miller nije trebao klinku Lenny Kravitza u filmu, imao je Charlize Theron i Toma Hardyja. Tako da vam to ne ide više na ruku nakon nekog vremena", pojasnila je.

No ne možemo je previše žaliti, ipak je stigla sve do bezvremenske uloge žene mačke, u najnovijem Batmanu, zahvaljujući poznatom imenu ili ne.

A u pravoj hollywoodskoj glumačkoj obitelji, u kakvoj je odrastala Kate Hudson, s očuhom Kurtom Russelom i majkom Goldie Hawn, unatoč slavi, jedno je pravilo bilo važnije od svega.

"Čak i unutar njihovih velikih karijera njihova je filozofija uvijek bila obitelj na prvom mjestu, to je značilo da smo svuda išli s njima, putovali u razne dijelove zemlje i gledali naše roditelje dok rade", otkrila je Kate.

Pa olakšavali oni njima utrti put do uspjeha ili ne, neki od slavnih roditelja uspjeli su barem u jednom, a to je prenijeti pozitivne kvalitete i vrijednosti na mlade nade.

