Vrijeme je za dašak Brazila i malo vruće sambe. Atraktivna brazilska plesačica sambe Anny Alves već devet godina živi u Zagrebu i svojim osmijehom i zanosnom sambom izaziva divljenje. Sudionica je najvećeg svjetskog karnevala u Rio de Janeiru gdje ponosno nastupa u kostimu s crveno-bijelim kvadratićima čime pokazuje da jednako voli obje svoje domovine. Koja je tajna njezina sretnog života u ritmu sambe otkrila je Davoru Gariću za In mgazin!

Čini se jednostavno, zar ne!? Uz zaraznu energiju ove Brazilke sa zagrebačkom adresom, naučiti plesati sambu je mačji kašalj. Sve što vam treba je dobra volja i...



''Dobra kondicija! Jer to je nešto jako, jako brzo, energičan je ples tako da treba imati dobru kondiciju, osmijeh na licu je jako bitno i držanje tijela!'', kaže.



Anny je sudionica karnevala u Rio de Janeiru. Osjećaj koji proživljava plešući sambu u rodnom Brazilu neopisiv je.



''Zapravo ja nikada neću uspjeti objasniti što se događa tamo! Po meni, svaka osoba treba jedan dan u Rio doći to probati, vidjeti jer je to tamo nešto čarobno. Ja dođem tamo i to izgleda kao da je neka magija počela. To je nešto toliko čarobno. Odmah se cijela naježim, i cijelu me uzima i ja puštam da moje tijelo ide samo, uživa i to prođe ovako jako jako brzo'', priča.



Ove je godine tamo nastupala u kostimu s crveno-bijelim kvadratićima i pokazala ljubav prema Hrvatskoj.



''Ja sam već dugo htjela pokazati način poštovanja jer živim tu u Hrvatskoj već devet i pol godina, i onda je meni palo na pamet da ću ja napraviti tamo u Riu jer je to jako puno ljudi tamo, jako puno ljudi to gleda, svi svjetski mediji dolaze tamo snimati, tako da sam ja iskoristila priliku pokazati poštovanje prema Hrvatskoj'', objasnila je.



A što joj se najviše sviđa u Hrvatskoj?



''Jelo i more! Obožavam vaše jelo, pogotovo punjena paprika, a na more volim ići, najdraže mi je na Susku, tamo sam naučila i plivati'', kaže.



Ako se pitate zašto je naučila plivati u Hrvatskoj, a ne u Brazilu, evo odgovora.



''Tamo kod nas su ogromni valovi i još ima morskih pasa. Strašno se bojim tako da nisam nikad ni probala tamo, a ovdje kad sam došla, mirna voda, kristalna, skroz čista, može se vidjeti dno onda mene nije bilo strah'', kaže.



Anny je u Hrvatskoj ostvarila svoje snove, otvorila je školu sambe. Nakon ljetne pauze vraća se plesnim radionicama.



''Ja kažem da žene tamo ne dolaze samo naučiti plesati sambu, nego sve po malo, kako naučiti stajati na štikel, kako hodati u štiklama, danas još uvijek ima neke cure koje neznaju, kako se ponašati za slikanje ispred kamera'', kaže.



Lijepa se Brazilka nedavno okušala i na izboru Miss sporta Hrvatske. Nije pobijedila, ali titula druge pratilje jednako joj je draga.



''Da, za dlaku mu je izmaknulo, ali nikako mi nije bilo žao zato što sam uživala jako puno tamo, upoznala sam nove ljude i jako sam se zabavila sa sportašicama, niti jedna sekunda ja nisam osjetila atmosferu kao da ćemo se natjecati nego prijateljska atmosfera'', kaže.



A koliko vremena, truda i novca ulaže u sebe?



''Ulažem jako puno, milijun dolara...hahhaa...šalim se. Ulažem jako puno, naravno, ja sam sebi najveći projekt tako da moram ulagati i vremena i truda i ljubavi i sve, ali tri su tajne - plešem sambu, zdravo se hranim i idem u teretanu'', kaže.



Svaki je njezin korak u životu otplesan u ritmu sambe i s osmijehom na licu.



''Ja sam sretna, vesela sam osoba, zahvaljujem mom tati, moj tata je isto tako pozitivna osoba, sretna osoba tako da mislim da sam ja na tatu, ali ja nemam razloga se žaliti, uspjela sam puno toga, postigla sam puno toga, stvorila sma puno toga tako da sam ja jako vesela osoba'', kaže.



Pa dragi naši, što nam drugo preostaje nego zaplesati život u vrućim ritmovima sambe.

In Magazin gledajte od ponedjeljka do petka u 17:30 na Novoj TV, a propuštene emisije pogledajte besplatno na novatv.hr.

Sigurno je bilo teško ne gledati u njezinom smjeru, sve će vam biti jasno kad vidite što ima na sebi! +27

Sve je osvojio kao preslatki Jake iz hit-serije, ali najplaćeniju dječju zvijezdu danas je teško prepoznati +21