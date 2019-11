Njegovo je ime sinonim za kvalitetu, a iako je u 91. godini, ne posustaje. Mnogi će se složiti da mu nema ravnog. Logičan korak zato je bio film o karijeri Jimmyja Stanića.

Sa svojih 90 godina i dalje pleše i pjeva, a sada je život legendarnog Stjepana Jimmyja Stanića pretočen i na filmsko platno, pod nazivom ''Prolazi sve''.

''Premijera je i jako sam znatiželjan, ali znam da bu dobro jer poznam Vrdoljaka, on je odličan majstor'', govori Stjepan Jimmy Stanić.

Jimmy Stanić i dalje je aktivan, a upravo se iz jednog njegova nastupa u klubu Mire Ungara rodila ideja za film.

''Jimmyja znam 64 godine, jer ako sam na sceni 62 godine, onda sam njega slušao na zagrebačkim plesnjacima tamo negdje '55., '56. godine. Tada je Jimmy pjevao po zagrebačkim plesnjacima već dulje vrijeme, a ja sam tek započinjao. I tada smo se upoznali, tada smo se družili redovno na špici s jedne noge na drugu, i kad je kiša, i kad je hladno'', prisjeća se Miro Ungar.

Neklasičan dokumentarni film prati Jimmyja na sceni, a nastup je kombiniran s različitim pričama. Nekim poznatim, nekim ne, poput one da je Krešo Golik ulogu gospodina Fulira najprije ponudio upravo Jimmyju Staniću. No kako ovaj šarmer kaže, fulirao je on svojoj Barbari. Oženio se u šezdesetoj i tek je onda, kaže, našao onu pravu.

''Ona ne znam je li imala sreću, ja sam imao'', govori u svom stilu.



Prvi put u ovom filmu može se vidjeti i nastup Jimmyja Stanića s nećakom Miroslavom. Nikada do tada nisu pjevali zajedno.

''Drugi put snimili smo jednu moju pjesmu, iz 95. godine napravili smo novu obradu, kao duet nas dvojica, ali još to nije izašlo van'', govori Miroslav Stanić Đimi.

Glazba je u krvi obitelji Stanić, a iako Đimija mlađeg dugo nismo vidjeli, kaže - nešto se novo sprema.

''Pripremamo nešto kao 'Neki to vole vruće'. Radimo na pjesmama, još ćemo četiri pjesme napraviti, pa će valjda onda sve to skupa ugledati svjetlost dana.

Stjepana Jimmyja Stanića vrijeme ne zaustavlja. Svakim svojim nastupom dobiva nove poklonike. Ne osvaja samo pjesmom već i humorom.

I upravo je to ono po čemu je već godinama jedinstven na našoj sceni.

