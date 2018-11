Nakon predugih 48 godina Dinamo je pobjedom nad Spartakom odjurio u svoje europsko proljeće. Jedan od onih koji su itekako zaslužni za povijesni uspjeh kluba jest i Izet Hajrović. Osim po nogometnim vještinama, Izet je prepoznat i kao veliki zaljubljenik u modu. A ljubav prema šopingu dijeli sa svojom suprugom Lejlom. Mediji su ih proglasili najstajliš parom Lijepe naše.

Otkako su prije 10 mjeseci doselili u Lijepu našu u njih su uperena svjetla reflektora. Osim Izetove igre za to je zaslužana i njegova supruga Leyla. Oboje njeguju osebujan modni izričaj.

"Ovo s modom i IT par to je s vremenom sve došlo. Mi smo uvijek voljeli modu, tako da ovo što se sad dešava imamo baš dosta ponuda, za slikanje, intervjui. Mi to volimo, mi to i hoćemo. Sviđa nam se", izjavio je Izet.

I dok im mediji nerijetko tepaju da su najstajliš par, uvijek ima onih koji negoduju. Priznaju nam da se tako često susreću i s negativnim komentarima.

"Ljudi se mogu sakriti iza laptopa, iza telefona i onda te tako anonimno izvrijeđaju i napišu, i onda to njima daje neki dobar osjećaj. Ja sam prestala čitati te komentare jer jednostavno nema svrhe, ne želim ništa negativno u svom životu tako da to apsolutno ostavljam na strani", objasnila je Leyla.

Loši komentari uglavnom su izazvani ljubomorom pa se na njih ni ne osvrću. Štoviše zajedno se smiju tračevima koje su čuli o sebi.

"Mene konstantno napadaju da sam debela, to im je najglavnija fora, s time što smatram što mi svi trebamo isti da izgledamo"

"Najbolji trač koji se konstantno ponavlja da je mene Izet bukvalno spasio iz Bosne negdje i da ja sad uživam u ludom životu, zahvaljujući njemu. Rodila sam se u Zurichu, hvala Bogu nije me nitko morao spasiti s ulice, i da jesam se rodila u Bosni kakve to ima veze, stvarno ne razumijem taj neki naš narod,'', dodala je Leyla.

Možda ne razumiju narod, ali se međusobno itekako dobro razumiju. Kažu kako dišu kao jedno već sedam godina, od toga četiri u braku. I danas se rado prisjete svojih početaka. Izet je napravio prvi korak.

"Mnogo mi se svidjela, ja sam inače ovako malo stidljiv, ne idem ja odmah, nego malo posmatram što se dešava, pogledam malo duže i tako da jednostavno priđem i počinje ta priča i sve se onda sklopilo", objasnio je Izet.

Život u skladu i miru im je najvažniji. A uredno kućanstvo oboma im je prioritet. Kućanskim poslovima pridonosi i Dinamov napadač. Kaže sve je stvar odgoja, a njega je svemu naučila majka.

"Ja sam njoj dosta pomagao kad sam bio kod kuće, čistio, usisavao. Znači sve sam radio da joj pomognem, tako da znam i sada kad živimo skupa u stanu, uvijek se podijelimo. Ona će nešto, naprimjer prati veš, ja ću usisavati", objasnio je Izet.

Iako vole i mogu si priuštiti skupocjen nakit i luksuznu odjeću, prije svega vole dijeliti s drugima. Svjesni su siromaštva u kojemu danas žive mnogi pa stoga nerijetko sudjeluju u humanitranim akcijama.

"Otišla sam u Bosnu, Izet na žalost nije mogao jer je imao utakmice. Otišla sam lično tamo da sve pogledam kakvo je stanje u pedijatriji. Da vidimo šta im je potrebno, napravili smo spisak i onda sam otišla u jednu ogromnu veliku robnu kuću, šest sati smo bili unutra i pokupovali sve od a do ž što treba", otkrila je Leyla.

Dvije godine starija Leyla nikad nije maštala o tome da bude žena nogometaša koji će joj priuštiti lagodan život. Štoviše na početku njihove veze ona ih je uzdržavala: "Kad smo se Izet i ja upoznali, ja sam imala veću plaću nego Izet, tako da ja sam njemu kupovala stvari. On nije bio toliko poznat, njemu je tek počela karijera".

Oduvijek su bili oslonac jedno drugome u svemu. Jedino što bi im moglo još uljepšati život, jest dijete.

"Želimo kao što si rekao jednog dana našu djecu, da i njima to dajemo tako dalje, taj respekt i da to ostane onako kako smo i mi naučili", zaključila je Leyla.

