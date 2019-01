Kad prvi put sretnete Davora Bilmana uživo, možete biti sigurni da su mu potrebne točno tri sekunde kako bi skenirao vašu osobnost i svrstao vas u crvene, zelene, žute ili plave.

Plesača i člana žirija Supertalenta u ovoj ulozi nismo naviknuli gledati. Davor Bilman je po struci ekonomist s više od 20 godina rada u prodaji, a njegovo iskustvo na radionicama, koje drži kao trener na području vođenja, prodaje, komunikacije, timskog rada, poslovnog pregovaranja i coachinga, upilo je više od 200 tvrtki i tisuće polaznika.

"Kod nas to ljudi vole zvati prodajom magle. Za one koji to žele zvati prodajom magle onda prodajem onu najgušću, najskuplju maglu. Šalim se! Prodajem znanje odnosno znanje koje je potrebno da bi bili još bolji i uspješniji", otkrio je Davor.

Bilman je osmislio i jedinstvenu metodu ''skener osobnosti'', kojom, tvrdi, može u prve tri sekunde vizualnog kontakta s osobom prepoznati njezinu osobnost.

"Radi se o takozvanom brzom prepoznavanju osobnosti, odnosno skeniranju. Da ne bi bilo zabune, ja nisam izmislio tipove osobnosti, to postoji već jako puno godina, postoje različite teorije, boje se provlače ne jedan, drugi, tereći način", objasnio je.

Osobnosti koje su u ovom slučaju podijeljene u četiri boje prepoznaje brzinom munje, i to, prema nekima, sasvim bezazlenim i nevažnim detaljima.

"Primjer, ono što je ljudima čudno, da li netko nosi košulju s potkošuljom ili bez potkošulje, jel netko nosi debelu narukvicu od metala ili nosi končanu, kožicu ili nešto drugo, jesu li cipele u špic ili su kockaste. Znači to sve kad pogledam i nikad ne uzimam samo jednu stvar, nego klaster stvari, onda puno lakše mogu odredit osobnost.

Kad znam nečiju osobnost, onda znam način kako će netko kupit, ili znam tko mi odgovara za koje radno mjesto, s kim bi trebao biti u životu, tko će me živcirati, tko me neće živcirati, odnosno kako bi trebao komunicirat sa nekim", pojasnio je.

Ostavlja Bilman prostora za raspravu skepticima koji tvrde da to što je netko obuo visoke potpetice ili ima ružičastu kosu ne mora značiti apsolutno ništa.

"Isto tako ljudi kažu ''A šta ako me je obukla žena?'' Ja kažem ''slažem se'' ali isto tako samo bi jedan tip dozvolio da ga žena oblači. Svejedno, ili muž, nebitno.

Ovo što ja radim, jasno mi je da psiholozi, ljudi koji se bave tim to smatraju plitkim, brzim, naivnim. Meni se u mom iskustvu to pokazalo da funckionira i ono što u prodaji apsolutno koristi", zaključio je Davor.

Svoje je znanje Bilman pretočio u knjigu ''Nosi mi se moja boja'', a kad je u pitanju detekcija osobnosti, kad pročitate njegovu knjigu, bit će vam jasno i da način na koji netko pleše govori o njegovoj osobnosti.

Ples je moja velika ljubav, plesa se ne bih nikako odrekao, ovo je moj prvi posao, volim ga, ali ples je nešto što mi daje još neku drugu zadovoljštinu. I ples ima jako veze sa osobnosti, odnosno način na koje plesove biramo i kako plešemo itekako ima veze sa osobnosti", izjavio je.

Ovaj osebujni multitasker sretno je rastavljen. S bivšom suprugom ostao je u prijateljskim odnosima, a ponosan je otac sina Lea.

Sigurno nisam nabolji tata po pitanju provođenog vremena. No ne smatram da je nužna količina vremena ta koja određuje je li netko dobar ili loš. Siguran sam da sam u ovom trenutku mom sinu neshvaćen ili čudan ali siguran sam da za jedno 20-ak godina će mu neke stvari bit jasnije. Tako da bih rekao da sam eto tak-tak tata", priznao je Davor.

Ovaj ''tak tak'' tata vrsni je znalac kada treba nekom nešto prodati pa svoju ideju o skeniranju osobnosti planira prodati i na inozemno tržište.

"Želio bih što više ovakvih treninga jer zaista volim radit s ljudima, volim radit u prodaji, volim izazove, volim kad ljudi kažu ''e, ovo je teško, ovo je nemoguće'', onda ja baš kažem ''E daj da vidiš da je baš moguće", otkrio je.

Biti svjestan svoje i boje osobnosti drugih, prema Bilmanu, od krucijalne je važnosti pa čim prije saznajte jeste li crveni, žuti, zeleni ili plavi.

