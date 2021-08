Ako ste željni detalja iz života slavnih i volite vidjeti što se događa u njihovu životu - društvene mreže su odličan način da u tome uspijete. A danas ni zvijezde nisu imune na moštvo aplikacija koje nude mobiteli. Dok jedni bez njih ne mogu ni na minutu, drugi ih uopće nemaju. Zvuči nevjerojatno, ali istinito...

Twitter, Instagram ili deseci drugih aplikacija, nisu samo izvor informacija što radimo i gdje se krećemo, već i pokazatelj da nismo u mogućnosti ostaviti svoj telefon na miru ni na jednu minutu. Poput nas ni brojne zvijezde od mobitela se ne odvajaju čak ni na crvenom tepihu.

''Telefon je ovisnost. Mislim da je čak i odrasloj osobi teško ponekad to odložiti i usredotočiti se na druge važnije stvari u životu. A to može postati ovisnost. Zato zaista morate paziti da telefon ne koristite previše'', citat je Jeanne Salts.

No to jednostavno nije moguće. Društvene mreže koje nas jednostavno mame s novim informacijama, lokacijama ili fotografijama, stvorile su i selfie kulturu. A selfijima je danas itekako teško odoljeti:

''Meni je uvijek ljepši lijevi profil tako da uvijek guram lijevi profil u kameru i malo napućena usta'', iskrena je Nina.

Vrijednost dobrog selfija mjeri se u broju lajkova, a samopouzdanje raste brojem komplimenata u komentarima. I sve teže im se oduprijeti, a iza njih često stoje brojni pokušaju i minute na vašem pametnom telefonu:

Kim Kardashian od selfija je napravila unosan posao objavivši knjigu selfija. Iako rasprodana diljem svijeta, posljednja istraživanja pokazuju da u takozvanom selfiranju prednjače Europljani.

''Ja sebi nikad ne izgledam dobro na selfiju tako da vam stvarno ne mogu reć tu tajnu, mislim, ne izgledam dobro, nije to moj neki fah'', govori glumica Petra Kurtela.

No, dok putem savršenih fotogarfija, videozapisa i selfija zvijezda, mislimo da smo u toku sa zbivanjima u njihovu životu, nova istraživanja su pokazala da ćete se, ako više vremena provodite na društvenim mrežama, osjećati manje društveno ispunjenima. I što smo na više aplikacija to smo više pod stresom.

''Zbog straha od propuštanja, Fomo, svi posežemo za telefonima. No, studije su pokazale, čak i kod tinejdžera, da je njihov početni odgovor na odustajanje od telefona vrlo težak. No nakon što to učine, zapravo se osjećaju bolje i nisu toliko pod stresom. Zato što ne moraju biti vezani za nešto što ih zaista dugoročno ne ispunjava'', objašnjava Jeanne Salts.

I iako vam se čini da nema tko nije ''on line'', ipak postoje oni koji su im potpuna suprotnost. Poput Jamesa Bonda Daniela Craiga ili pak holivudskog miljenika Brada Pitta. Naš proslavljeni glumac Goran Navojec nazvat će vas mobitelom, no iskušenje pod nazivom ''društvene mreže'' uspješno izbjegava. Iako na njima možete pronaći dvadesetak njegovih profila, on iza njih ne stoji.

''Više bi htio to privatno sačuvati za sebe, onda vidim neki kolege se malo prevare, krenu nek to bude poslovno, pa postane polu privatno, ionako je moj posao jedna vjetrometina, e sad još to forsirati s nekakvim Facebookom, Instagramom, nisam još spreman na to'', kaže Goran Navojec.

Elton John također se protivi korištenju tehnologije i to toliko da je navodno za globalno gašenje interneta. A čekajte da čujete još jednu bizarnost.

''Steve Jobs, osoba koja je pomogla u stvaranju cijelog interneta i aplikacija, zapravo nije dopustila svojoj djeci da koriste iPad. Pa što to govori nama ostalima. Znao je da tu postoji opasnost i nije dopustio da mu djeca budu uključena u iPad. Zato mislim da je to nešto što bismo svi trebali učiniti kako bi naša djeca živjela bolji život'', objasnila je Jeanne Salts.

Vince Vaughn, na primjer, uopće nema mobitel i to zato što ne želi biti dostupan gdje god se nalazio. No, ukoliko nekoga treba nazvati jednostavno će ga posuditi od osobe koja je kraj njega. Potpuno nezamislivo jeli tako?! A možda i dobar eksperiment kako bi doznali kako je to bilo i koliko smo uživali kada smo bez tehnologije živjeli!

