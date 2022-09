Zijad Gračić uskoro će proslaviti četrdeset godina zvjezdane karijere. Iza njega su brojne sjajne kazališne uloge, ali i one na malim ekranima, gdje smo ga gledali u legendarnim serijama ''Putovanje u Vučjak'' i ''Ptice nebeske''. Kako mu je uspjelo ostvariti besprijekornu karijeru bez ijednog skandala, otkrio je Ani Veli za In magazin.

Iza Zijada Gračića je radno ljeto. S predstavom ''U zajedničkom stanu'' oduševljavao je publiku duž jadranske obale, a evo i savjeta koji bi dao svakom budućem glumcu.

''Mora prepoznati u sebi da je to posao koji zaista želi raditi, a kada ga počne raditi da se preda jer to je poziv, to nije posao, to je predaja, ali i da čuva svoju osobnost. Nedavno sam pročitao, i svidjela mi se ta rečenica, kad izgubiš obraz, onda nemaš više što izgubiti. Znači, s tim nečim ići kroz ovaj posao. Sve se vidi n pozornici. Znači, između titule dobar čovjek i dobar glumac, birate ovo drugo, ajmo reći - dobar čovjek'', govori Zijad.



Prvi put na Dubrovačkim ljetnim igrama zaigrao je 1980. godine. 42 godine protekle su doista brzo pa mu se i danas čini kao da je to bilo jučer. Iza njega je perspektivna karijera bez ijednog skandala.

''Jednostavno, ja sam imao tu sreću da sam nakon Akademije samo prešo ulicu i došao u HNK. Trudio sam se biti samo u društvu ugodnih ljudi, a kada je došlo vrijeme, osnovao sam obitelj i svo vrijeme izvan kazališta najviše provodio s njima. Potekao sam iz takve obitelji, njegujem takvu obitelj i sada učim djecu da je to nešto najvrijednije u ljudskom životu, znači ne lunjati okolo, nego nakon psola doma, sve u svoje vrijeme'', priča Zijad.

Jedno od najvećih životnih i karijernih iskustava stiglo je u doba korone, kada je prošao na audiciji za finski film i gotovo dva mjeseca proveo snimajući u Estoniji.

Cijeli razgovor i sve što je otkrio o tome, pogledajte u prilogu In magazina!

IN Magazin gledajte od ponedjeljka do petka u 17:30 na Novoj TV, a propuštene emisije pogledajte besplatno na novatv.hr.

Bivša srpska snaha u 42. godini dobila dijete s novim dečkom, izabrali su mu pomalo neobično ime +27

Holivudska miljenica objavila fotografiju ispod tuša, a za to je imala dobar razlog: "Jedva čekamo!" +27