Projekt "Zalaganje za žene u kriznim vremenima" još je dodatno osnažio ionako hrabre dame Banije. Žene koje ne gube nadu u bolje sutra i koje su pune poduzetničkih ideja. S nekima od njih ekipa In magazina družila se na njihovim gospodarstvima pa su ispričale što ih sve veže uz rodnu grudu i koliki potencijal ima ovaj kraj.

''Imali smo rat, u ratu sam bila dijete. Vratili smo se 1996. godine, upisala sam prvi razred gimnazije u Glini jer sam se htjela vratiti. Cijelo vrijeme gledamo naprijed, mislimo tu ostati. Došao je potres, isto tako, gledamo kako dalje, ali nismo odustali, gradimo, idemo dalje'', govori Marija Borić.



Unatoč svemu, ni Marija ni njezina obitelj ne vide drugu opciju za život osim Banije. To je njihova rodna gruda, koja im vraća jednakom ljubavlju. A plod te ljubavi, među ostalim, je i aronija. Vrlo rijetka biljka na ovom području od koje se rade likeri, sokovi, čajevi, pekmezi s predznakom eko.



''Jako je dobra za cijeli organizam, vrlo brzo podiže željezo i oporavlja krv, snižava tlak što smo vidjeli na vlastitom primjeru'',govori.



Kako bi ovo voće zadržalo svoju izvornost i miris, Marija ga prerađuje prema bakinoj recepturi, a često se koristi i drvenom peći za proizvodnju. Koliko je tradicionalan, ručni rad vrijedan, dobro zna i još jedna ponosna žena ovog kraja. Slavica se u rukotvorine zaljubila još kao djevojčica, a danas je u njezinu radu, kojim spaja moderno i tradicionalno, vodi želja za očuvanjem kulturne baštine.



''Mladi neće nositi nošnju tešku deset kila i koja se izrađuje godinu dana i vrlo ju je teško doržavati i onda je bila ideja da to sve što se nalazi na narodnoj nošnji, od nekoliko tehnika, šivanje i tako prenese na moderne predmete'', govori Slavica Crnković.



Biti poduzetnica Banovine je izazovno, kažu ove dame uglas spojene u Udruzi. No one su hrabre, imaju ideje i željne su znanja. Baš zato najveća svjetska dobrotvorna organizacija žena Soroptimist svojim edukacijama, osnaživanjem i poduzetničkim programom daje im vjetar u leđa.



''Žene su jednostavno procvjetale, svaka od njih je posebna priča. To su žene koje imaju snagu, kreativne. Naučili smo ih da postave sve to u neki poduzetnički okvir i da se međusobno udružuju jer zajedno su puno jače. Mi i dalje želimo raditi, stvarati, biti našminkane, lijepo obučene jer smo žene i zarađiovati za svoju obitelj i za sebe'', kažu.



Obiteljske veze ovdje su jake i ključ su uspjeha privatnog poduzetništva. Tako i ovog restorana s 27 godina dugom tradicijom.

''Naša djeca su gledala u meni i mužu kako se radi, kako se voli privatan posao i usadili smo im ljubav prema tom poslu'', pričaju.



Uz obiteljsku potporu lakše se rađaju i poduzetničke ideje kod sestara Blaženke i Slađane. Želja im je Baniju podići na viši turistički nivo, i to svojom templarskom gozbom. Njome bi ove profesorice povijesti prikazale život templara i njihovu kuhinju, pomažući tako lokalna gospodarstva.



''Mi smo borci tz ostanak na terenu. Gledajte kako je sve zaraslo, šume se spuštaju, životnje nam dolaze. To je veliko bogatsvtvo koje ovaj kraj može ponuditi i zadnji je trenutak da uhvatimo i da se umrežimo s opg-ima i da krenemo dovlačiti ljude ovdje. I to ne samo iz hrvatske nego i iz cijeloga svijeta'', govori Blaženka Tkalčević.



Jer, uistinu, Sisačko-moslovačka županija ima toliko toga za ponuditi.



''Ovaj miris zemlje, trave, miris kukuruza koj cvjeta, pšenice koja cvjeta, miris zime koji nigdje nema'', zaključila je Slađana Majstorović.

''Svugdje je lijepo otić, ali najljepše je tamo gdje si rođen'', laže Ankica Vrbanac.

