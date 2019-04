Mejaši su nam otkrili brojne novosti iz privatnog ali i poslovnog života.

Svadbena zvona zvone među Mejašima. Njihov pjevač Edo Drakulić ženi se krajem godine. No svadbeni planovi nisu omeli Mejaše da rade punom parom. Vratili su se s australske turneje i snimili novu pjesmu.

U novoj pjesmi "Blago nama" još su jednom o ljubavi zapjevali na njima svojstven način.

"Volimo biti jasni, to je taj drmeš punk, s čim smo krenuli, pokušavamo biti jasni i imati u pjesmu uvijek neku skrivenu poruku, a u ovoj je to sve jasno. To je ljubav, od toga ne treba bježati svi smo mi budale od ljubavi, bili ili ćemo biti ili jesmo", zaključio je Nikola.

Ljubavni status Mejaša trenutačno je 4:2 u korist neoženjenih, ali i to će se uskoro promijeniti.

"Ja sam uskoro na redu, nije to nikakva tajna. Vrijeme je da se i mi skrasimo", izjavio je Edo.

Nikola i Edo su se zaručili, a prvi za ženidbu je pjevač Mejaša.

"Da, ženim se, ženim se uskoro. Nije trudna, ali dao Boga da ni na to nećemo čekati dugo. Možda nekog malog pjevača novog", izjavio je Edo.

Krajem godine Edo će izreći sudbonosno da, a na svadbi Mejaši neće svirati.

"I bit će srijeda, tako da možemo vikend svirati, ne, šalim se. Često ljudi pitaju "a znači na svadbi sviraju Mejaši?". Naravno da ne. Dečki iz benda moraju biti uz mene, oni su mi najbitniji ljudi koji trebaju biti tu uz mene na taj veliki dan. Bitno mi je smao da se svi dobro zabavimo", otkrio je Edo.

Bend će pružiti potporu mladoženji Edi za njegov velik dan, a mladenka ipak nije u glazbenim vodama.

"Ona je u nekakvom obrazovnom sistemu. Uči djecu svemu što bi današnja nestašna djeca trebala znati tako da smo se nekako jako dobro nadopunili i eto baš se radujem budućem zajedničkom životu", prizano je Edo.

Privatni život dečki iz Mejaša od početka karijere drže dalje od očiju javnosti.

"Možda bi ljudi u nekom momentu pokazivali veći interes za nas kao bend i mene osobno da neke stvari dajem na vidjelo, ali jednostavno me to ne insteresira. Volim svoja četiri zida", priznao je Edo.

Osim velikih promjena na privatnom planu, krajem godine Mejaši planiraju turneju Kanadom, a na njihov drmeš punk plesat će publika, gdje god se pojave.

IN magazin gledajte od ponedjeljka do petka u 17:30 na Novoj TV, a propuštene emisije pogledajte besplatno na novatv.hr.