Dok su neke supruge nogometaša postale gotovo poznatije od svojih muževa, dio žena domaćih sportaša živi daleko do očiju javnosti. Samozatajne žene sportaša proživljavaju s njima sve pobjede i poraze i velika su podrška svojim supruzima. Koliko ta podrška znači Ivici Kosteliću, Marinu Čiliću, Filipu Hrgoviću i drugim našim uspješnjim sportašima, saznajte u prilogu In Magazina.

"Nisam siguran gdje bih bio bez stalne podrške i dobrote moje žene. Hvala ti, ljubavi" napisao je ovo na svojem instagram profilu boksač Flip Hrgović nekoliko dana prije meča karijere u kojem je odnio pobjedu. Emotivno je o supruzi govorio i nakon meča, a lijepa Marinela prati svaku njegovu borbu.

''Pa nije ono sad da kad gleda pokriva oči dok gleda, vršti, skače'', kaže Hrgović koji ne krije koliko mu je važna potpora njegove bolje polovice, a ni velikih uspjeha braće Sinković ne bi bilo da nema njihovih supruga.

''Samo one znaju kroz što smo sve prošli u ovom dvojcu bez kormilara i dio sebe su dale u ovu medalju. Definitivno mi je supruga najveća podrška, mir moj i najljepše mi se doma vratit njoj i uživati'', kažu braća Sinković.

Antonela i Manuela s Martinom i Valentom proživljavaju sve uspone i padove.

''Jednostavno je biti potpora jer uđeš u kolotečinu, prolazimo treninge. Teško mi je jedino ako trening nije bio po planu i kod teških treninga i kad ih ne ide dobro je važno da pričamo o drugim stvarima, da se odmaknu od veslanja i da se probaju opustiti'', objasnile su Antonela i Manuela Sinković.

I supruga tenisača Marina Čilića dobro zna kroz što sve on prolazi.

''Uvijek mi može iz prve ruke objektivno reći mišljenje što puno puta kad ste tako blizu s nekom osobom možda nije ni jednostavno, uvijek mi da savjete iz svoje perspektive koji mi mogu pomoći'', govori Marin za svoju suprugu Kristinu.

Kristina i Marin roditelji su dvojice dječaka, a baš kao što je sad suprugu, jednog dana mama Kristina mogla bi savjete dijeliti sinovima.

Tri kuta kuće u obitelji Ivice Kostelića drži njegova supruga Elin, koja je glavna i kad je u pitanju odgoj četvero djece.

''Ja znam da njoj to nije lako, znam ja kad ostanem s klincima samo jedan dan da je to dosta teško, ali ona je to vrlo dobro savladala'', govori Ivica.

Bivša skijašica ima razumijevanja za sve Ivičine sportske avanture, a kako bi izgledalo da mama i tata malo zamijene uloge?

''To ona meni često kaže, eee ajde da ja sad recimo odem, a ja kažem pa dobro ja bih se nekako snašao'', priča Ivica.

Rijetko se u javnosti pojavljuju i supruga Luke Modrića te Zlatka Dalića. Izbornik naše nogometne reprezentacije jednom je prilikom otkrio da suprugu, koja mu je velika potpora, rado prati čak i u šopingu.

Žena iz sjene je i supruga bivšeg rukometaša, a danas trenera Blaženka Lackovića. S njim je Nikolina Lacković proživljavala sve poraze i pobjede.

Bez ovih samozatajnih žena put do uspjeha njihovih supruga sportaša, ne bi bio isti.

