Velika regionalna zvijezda Željko Samardžić u travnju će nakon 12 godina nastupiti u Areni Zagreb. Ovaj rođeni Mostarac čak 8 godina djetinjstva proveo je u Zadru, prijateljevao je s Vedranom Ivčićem, a i danas se rado vraća u Donatov grad. Zašto obvezno posjeti Međugorje kad je u Hercegovini te koje njegove pjesme su najpopularnije u Hrvatskoj, otkrio je samo za In magazin!

''Popularnost jednog pjevača se vidi na blagajni, koliko ljudi je spremno da izdvoji iz nekih svojih skromnih džeparaca da plate kartu'', smatra Željko Samardžić.

Kolika je popularnost Željka Samardžića u Hrvatskoj, svjedoči gotovo rasprodana zagrebačka Arena za njegov koncert koji je zakazan za 2. travnja.

''Mislim da su željni dobre zabave, na neki način treba napraviti novogodišnje slavlje u zagrebačkoj areni. Siguran sam u to da će to biti jedan odličan hor prije svega zajedno sa mnom jer meni se eto tako dešava da oni pjevaju sa mnom od početka pa do kraja koncerta'', priča Željko.

Na koncertu naziva "U ime ljubavi" dobro zna koje će pjesme pjevati, one koje su u Zagrebu najpopularnije.

''Recimo ''Stani mi na crtu'' je pjesma koja je ovdje izuzetno popularna'', kaže.

U Areni Zagreb posljednji put je nastupio prije 12 godina, a jedan dalmatinski grad za njega ima posebno značenje.

''Zadar mi je poseban jer sam živio u Zadru u vrijeme prvih poljubaca, puberteta, osnovne škole, prvih simpatija, puno mi znači Zadar'', kaže.

Kao dijete, zbog očeva posla preselio se u Zadar, u koji se i danas rado vraća.

''Da udahnem moj Zadar, da prošetam Kalelargom, da prođem Fošom, Reljom gdje sam živio, da odem do Arbanasa gdje sam išao u školu, da odem do Borika i sve to pješke jer mi to puno znači'', kaže.

Osam godina proveo je u Donatovu gradu, a prijateljevao je s Vedranom Ivčićem, bratom Tomislava Ivčića.

''Bili smo jako vezani šezdesetih godina, često smo išli pješke zajedno na Borik u ferijalni savez, Vedran se popenje na binu i otpjeva Dalilah to je tad bila popularna pjesma od Tom Jonesa'', prisjetio se Željko.

I danas u jednom Zadraninu vidi velik glazbeni potencijal.

''Meni se mnogo dopada Jure Brkljača kako pjeva i želim mu prije svega da nastavi tim putem i da prije svega bira pjesme koje mu odgovaraju i možda jednog dana i ukrstimo glasove, bit će mi drago'', kaže Željko.

Koji grad smatra svojim, teško mu je odlučiti.

''Majka mi je Mostarka, dakle Mostar je moj rodni grad, tu je Nikšić odakle je moj pokojni otac majka i otac su mi sahranjeni u Nikšiću'', priča.

U Beogradu živi, u Kotoru ljetuje i zato je mnogo gradova u kojima se osjeća kao "doma", a i svoje je tri kćeri odgojio da za njih ne postoje podjele.

''Možda zato jer im je baka Hrvatica, djed Srbin, mama muslimanka kod mene je to sve sastavljeno i mi možemo reći da smo pored svih nedaća i rata koji se desio, jedna sretna porodica'', kaže.

Kad je u Hercegovini, ovaj rođeni Mostarac obvezno posjeti i crkvu u Međugorju.

''Ako je gužva velika u crkvi, odem sa strane, sjednem u klupicu uzmem očenaš, pomolim se Bogu i to nije ništa teško. Kad god je nekom od mojih prijatelja Božić, Uskrs ja im čestitam, i kad je Bajram meni je to zadovoljstvo da budem dio njegove radosti'', priča Željko.

A mnogo radosti bit će i u Areni Zagreb, kad na pozornicu izađe Željko Samardžić i krene zabava u njegovoj režiji.

