Posljednji videospot za pjesmu ''Ostani u mom životu'' Željko Krušlin Kruška snimio je u Istanbulu, a moglo bi se reći da je to bio pravi obiteljski projekt. Na ideju je došla supruga, a za sve drugo se pobrinula kći - od scenarija i režije do montaže. Ovaj ga je grad toliko oduševio da razmišlja o suradnji s turskim glazbenicima, ali i prijevodu pjesama grupe Latino na turski. Tko će mu u tome pomoći, kako se danas osjeća nakon što je prebolio COVID te kakve posljedice ima, podijelio je za In magazin.

Istanbul, taj očaravajući spoj istočne i zapadne kulture, blistavi moderni grad na prvi pogled očarao je Željka Krušlina Krušku. Kad je sa suprugom otpratio kćer Editu na razmjenu studenata onamo, odluka je pala da će videospot za novu pjesmu "Ostani u mom životu" snimiti upravo u ovom gradu.



''Šetali smo kroz Istanbul, zaista tamo imaš što vidjeti, predivna jedna atmosfera, gostoljubivi ljudi, kultura, gastronomija, sve je bilo fantastično i kako smo mijenjali lokacije, tako smo se svudgdje snimali i onda je moja supruga došla na ideju da od materijala koji smo već napravili jedno dva dana izdvojimo baš za potrebe snimanja spota, budući da je kćerka vrlo talentirana s kamerom u ruci'', priča Željko.

Kći se našla u četverostrukoj ulozi. Videospot je snimila, osmislila scenarij, montirala, a pojavljuje se u njemu i kao glumica.



''Ja sam određene sugestije dao, no nisam ju htio previše sputavati zbog toga što mi kad dođemo u neke određene godine, onda postanemo previše konvencionalni, a treba mladima pustiti mašti na volju'', smatra.

Na kćer koja studira političke znanosti Kruška je neizmjerno ponosan, no višemjesečno razdvajanje, kao i svakom roditelju, ni njemu nije lako.



''Taj nedostatak fizički nje u našoj blizini nam dosta teško pada. Moram iskreno priznati, mada znamo da je u dobrim rukama, imamo prijatelje u Turskoj koji brinu o njoj, fakultet je fantastično organiziran'', priča Željko.

Ovaj grad bio je za glazbenika i prilično inspirativan, pa se rađaju mnoge ideje.



''Budući da moj sin ima prijatelja u Turskoj u Istanbulu, na kojeg nas je uputio tamo i koji će zapravo voditi nekakav mali nadzor nad našom kćeri, makar je ona dovoljno pametna, pa joj u tom smislu neće trebati nadzor, ali zlu ne trebalo, neka se nađe. On je oduševljen glazbom grupe Latino i čak razmišljamo o tome da napravimo jednu glazbenu suradnju, s njihovim najpoznatijim pjevačima dolje, imena zasada neka ostanu tajna, a i neka ostane tajna tko bi bio taj od turskih književnika tko bi preveo moje pjesme'', priča Željko.

Istanbul ga je osvojio prvenstveno gostoprimstvom ljudi, ali i ljepotama te povijesti, koju je nekad studirao. Međutim, kao profesor se nikako nije mogao zamisliti.



''Nikad se nisam mogao zamisliti niti kao profesor niti kao kustos muzeja, a moram reći da sam se kasnije prebacio, nakon druge godine studija, na vanjsku trgovinu, nisam se mogao ni kao ekonomist zamisliti, ništa u životu tog tipa me nije interesiralo, osim glazbe i sporta. Fakultet sam, moram priznati, završio samo zbog roditelja. Otac je uvijek mislio da su prava zanimanja i prave vrijednosti one u kojima se mora proliti kanta znoja'', kaže.

Mnogi se u njegovim godinama spremaju u mirovinu, no on na to ni ne pomišlja. Iako ga je prošle godine pokosila korona, ne namjerava usporiti. A nakon teških mjeseci borbe i hospitalizacije, danas kaže kako se osjeća nikad bolje.



''Ja nisam nikada imao preveliki strah, čak i kad sam bio ozbiljno bolestan, kad su ljudi u bolnici dakle liječničko osoblje mojoj ženi govorili da je situacija dosta ozbiljna i nek se pripreme na sve moguće scenarije, ja nisam vjerovao da mogu zaglaviti'', kaže.

No jednu posljedicu ipak osjeća.



''Jedino što još ovog trenutka nisam u onoj pjevačkoj fit formi, a to se i vidjelo, nije se vidjelo ali ja sam osjetio na CMC festivalu u Vodicama gdje smo imali kompletan jedan koncert, sat vremena i mogu vam reći da sam potkraj koncerta disao već na škrge, jer vjerojatno kapacitet pluća nije bio kao prije'', kaže.

Ostani u mom životu drugi je singl ove godine. U planu mu je zbirka poezije jer uz sve što ga okružuje inspiracije nikad ne nedostaje.

