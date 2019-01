Četverogodišnji sin Željka Joksimovića Kosta, kaže da mu poznati glazbenik nije tata nego prijatelj. Glazbenik je u sretnom braku s TV voditeljicom Jovanom, a prije godinu dana postali su i roditelji blizanki. O ljubavi i uspješnom braku, djeci, ali i skorašnjem valentinovskom koncertu u zagrebačkoj Areni, Joksimović je razgovarao s našim Davorom Garićem.

''Ljubavi'' i bezbroj drugih Joksimovićevih hitova bit će savršena kulisa za romantični valentinovski poljubac. 15-og veljače u zagrebačku Arenu stiže ovaj glazbeni šarmer.



''A na dan zaljubljenih će zaista biti puno zaljubljenih. Da znate za ovih mesec dana koliko će se ljudi još da zaljubi...vi ne znate...evo karata više nema...ja kažem pa ljudi, zašto se toliko zaljubljujete'', šali se Željko.



Kako bi dojam bio potpun, osim ljubavnih evergreena, Joksimović se pobrinuo i za vizualni doživljaj.



''Dugo sam razmišljao što novo da imam i baš sam pričao s vašim kolegama da smo pribegli tolikoj količini opreme i produkcije da je to malo sramotno i šta sve stiže sa šleperima'', otkriva nam.



Inspiraciju za nove pjesme ovaj kantautor crpi iz ljubavi, no mnogi umjetnici kažu da su najkreativniji zbog nesretnih ljubavi i kad pate.



''E pa ne znam! Nisi u pravu! Ima ih toliko opozita tome što si rekao...te neke endomorfinske stvari koje ti se dešavaju kad si preterano srećan, napraviš po 5-6 melodija, odzviždiš ih, meni se to dešava'', tvrdi.



Događa se ovom miljeniku žena da ga zanima samo jedna. Supruga Jelena prati ga na koncertima pa mu je nedavno na onom splitskom pripremila i romantično rođendansko iznenađenje.



''Ona je meni napisala ''Srećan rođendan'', sa organizacijom naravno, na jednom ogromnom transparentu koji sam mogao samo da vidim ja sa bine, a prepuna arena Spalladium je morala da se okreće, to je bila poruka samo za mene i na taj način je bila jako romantična'', prisjeća se jedan od najomiljenijih glazbenika u regiji.



Ni on njoj ne ostane dužan.



''Volim da mojoj ženi koja je moja velika ljubav, da pravim situacije koje joj prijaju. Nije ljubav i pažnja jednosmjerna ulica, ja sam to uvijek govorio. To mora da bude dva smera, onda ne razmišljaš o tome, onda se stvari samo dešavaju.'', priznaje.



Željko je ponosni otac četvero djece, a na pitanje je li bolji glazbenik ili tata, najbolji odgovor ima njegov četverogodišnji sin Kosta.

''Neki dan je rekao, to mi nije tata, to mi je drug! Ja sam njegov drug...rekao je našoj prijateljici kad je Jovana bila kod frizera, a Ana i Srna još ne znaju pričati, to ćeš morati njih pitati'', rekao nam je.



Željko priznaje da bi teško mogao bez dadilja i ostalih koji mu pomažu, no kad su obiteljske obveze u pitanju, ne propušta nijedan trenutak, iako njemu i jednako zaposlenoj supruzi Jeleni nije lako.



''Da kažem njoj koja ustaje u 5:20 ili meni koji ustajem u 5:20 pošto je probudim, pa se vratim do pola 7, nije nimalo lako da ceo dan izguramo, to znaju saradnici koji rade sa mnom...i onda se desi da ti padne imunitet i kaže ''Vidi, nije moguće da se razboleo!'''', objašnjava.



Već je Željko isplanirao i kako će njegov život izgledati kad bude slavio 80-i rođendan!



''Puno dobre muzike i puno djece okolo! Puno nasljednika'', priželjkuje.



Mnogo dobre glazbe i jedan od najpopularnijih glazbenika u cijeloj regiji čekaju vas dan nakon Valentinova u zagrebačkoj Areni.



''Jedan veliki pozdrav do mene i koristim priliku da vas pozovem 15.02. na moj veliki koncert u Zagrebu. Valentinovo koncert, vidimo se tamo!'', poručio je.

