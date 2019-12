Nakon što je osvojio dvoranu na splitskim Gripama, Željko Bebek odlučio je pokoriti i Spaladium Arenu. U više od dva sata programa pjevač će publici otpjevati svoje najveće hitove. Tko će mu se pridružiti na pozornici te koja je tajna njegove dugogodišnje karijere, otkrio je našem Hrvoju Kroli.

Prošle su točno dvije godine kada je jedan od najpopularnijih i najdugovječnijih pjevača na ovim prostorima užario atmosferu na splitskim Gripama. A kako je tad i obećao, Željko Bebek 21. prosinca zapjevat će u Spaladium areni.



"Ponovit ćemo to malo grandioznije i bit će nas puno više. Moći će doći svi oni koji u ono vrijeme nisu mogli dobiti kartu. Meni je ostala obveza da se na nekakav način odužim Splitu i da se svi okupimo na jednom mjestu, da ponovo napravimo koncert pun emocija, da pjevamo svi zajedno i ja sam ovaj put posebno inspiriran i jedva čekam taj dan", izjavio je Željko.



O tom danu mašta i Željkov sin Zvonimir, koji će uz oca stati na pozornicu i zasvirati neke od pjesama koje su bile hitovi davno prije negoli se on rodio.



"Ja sam presretan i drago mi je što mogu dijeliti pozornicu s tatom i s jako iskusnim bendom. Ne bih rekao da je strog, daje jako puno savjeta - ne kritika, nego baš savjete koje ja prihvaćam jer drago mi je da mogu imati savjete od nekog tko ima sve", izjavio je Zvonimir.



"Ja sam imao tu sreću da mi karijera još uvijek traje da je sin uspio dovoljno odrasti i naučiti se biti na pozornici, naučiti svirati gitaru. To je doživljaj i za publiku. Oni već znaju da je Zvonimir na pozornici često ima i svoj dio publike koji jedva čeka da vide taj koncert i da njega ponovno vide na bini", izjavio je Željko.



Publika je odlično primila Zvonimira, koji je postao najmlađi član Željkova benda. A upravo zbog Zvonimira na pozornicu sve češće dolete darovi kojima ga obasipaju mlade obožavateljice.

"Dobivao sam razne stvari. Dobio sam nekad lančiće, gumice za kosu, iako ne nosim baš kosu u repu, draže mi je kad je pušteno ali je sigurno lijepa uspomena", priznao je Zvonimir.



U više od 40 godina bogate karijere i Željko ima mnogo uspomena kojih se rado prisjeća, no ipak mu je najdraže što je svoj životni put krojio onako kako je sam želio.



"Moram reći ono što neki drugi o meni ne govore. Moram reći da sam ja jedan od onih glazbenika koji su uspjeli u životu proći bez droge. Na vrijeme sam se znao otkačiti od cigareta, prije 17 godina sam to uspio. A i alkohol koristim samo onoliko koliko je pristojno, popiti čašu vina uz ručak", otkrio je Željko.



Njegov je život, kaže, u potpunosti ispunjen, ali priznaje da bi bez podrške supruge Ružice malo što bilo ovako kako je sad i na to je najviše ponosan.



"Imam dobru i vrijednu suprugu koja je prije svega veliki prijatelj, pa zahvaljujući njoj, zaista kad je karijera ponovno ovako zablistala obveze su velike, i bez njezine pomoći teško bih uspio", priznao je pjevač.



Gledajući karijeru unatrag, Željko kaže da ne postoji ništa što bi izbrisao čarobnom gumicom.

"Možda bih mijenjao samo nešto što bi me napravilo još više nego što jesam, ali mislim da je moja osobina skromnost i da zapravo moram reći da sam zadovoljan što sam kroz život napravio, proživio, ne bih mijenjao ništa", zaključio je.



Upravo takvog - skromnog, energičnog i svima dragog Željka, moći ćete vidjeti 21. prosinca u Spaladium areni, gdje će, sigurni smo, svojim bezvremenskim hitovima i ovaj koncert učiniti nezaboravnim.

IN magazin gledajte od ponedjeljka do petka u 17:30 na Novoj TV, a propuštene emisije pogledajte besplatno na novatv.hr.