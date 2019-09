Vječni roker Željko Bebek, koncertom u Dubrovniku, završio je ljetnu turneju. Pred njim je tek sad vrijeme za odmor. Kako će ga provesti, ali i gdje bi želio proslaviti punoljetnost skladnog braka s 34 godine mlađom suprugom, otkrio je Ani Veli.

Tempo Željka Bebeka je žestok. Gotovo da nema dana kad ne nastupa, a odmah nakon koncerta slijedi transfer u iduće mjesto. U Dubrovnik je stigao iz Ludbrega.

''Zadnja tri ljeta sam uvijek na turnejama, a nađe se malo vremena da se 10, 15 dana sastavi za plovidbu. Ono što ja najviše volim - biti na moru sa svojom obitelji, uvijek je najljepše'', govori nam pjevač.

Sa svojom 34 godine mlađom suprugom Ružicom godišnjice braka nerijetko obilježava fotografijama. Kako njihov brak iduće godine očekuje punoljetnost zanimalo nas je što planiraju za taj veliki događaj.

''Nismo o tome još razišljali, ali to ćemo sigurno ovjekovječiti na lijep način. Moj je plan da taj datum provedemo u Dubrovniku obzirom da je tu počeo naš brak 2002. godine, na neki način se ponosim što tim detaljem moja obitelj i ja pripadamo Dubrovniku.

Pjevač nam je priznao da je možda nekad u prošlosti i gubio nadu da su bračne veze ostvarive kao velike ljubavi, ali danas kaže da mu je iskustvo takvo da mu je brak važan i da mu se treba posvetiti.

''S vremenom sam shvatio da je puno brakova koje sam sretao neki kompromis, ali sam sretniji da se brak može ostvariti kao uspjeh. Svemirski gledano, kad sam sreo Ružicu to sam i prepoznao, a i ona je, mislim da slobodno mogu u njezino ime reći, prepoznala da je ljubav i brak ostvariv kao savršenstvo'', priča nam Željko.

Ružica ga uvijek prati na koncertima, a osobito su zadovoljni što je uz njih i sin Zvonimir. Talentiranog gitarista otac je angažirao u svom bendu, ali u Dubrovniku nije nastupio jer je na maturalnom putovanju.

''Jako sam sretan i ponosan. Nakon što je desetak godina mijenjao sportove s 12 godina je rekao da bi volio naučiti svirati gitaru. Od tog dana su prošle 4 godine, a on je već odličan gitarista. I kćer ima talent za glazbu, ona svira klavir'', otkriva nam.

Glazba je, u slučaju Bebekovih, uvijek dobar put. Tako Željko dvije najvažnije odluke koje je donio u životu vezuje uz pjevačku karijeru. Prva je da je napustio posao pravnika prije 50 godina i život vezao uz tada još nepoznato Bijelo dugme.

''Mislim da je isto jedna važna odluka bila 1984. godine kada sam napuštao Bijelo dugme. Ja znam da je meni puno svijeta zamjerilo taj moj čin jer su me smatrali osnivačem, ali i i neodvojivim dijelom benda, no meni se tada činilo da sam bijelom dugmetu dao sve što sam mogao i da je Bijelo dugme sa mnom učinilo sve što je moglo. Ja sam tada htio potražiti novu priliku da se nastavim baviti glazbom, ali da to više ne bude pod imenom Bijelo dugme nego pod imenom Željko Bebek'', objašnjava.

Činjenica da njegova zvijezda kao solo izvođača sija i 35 godina nakon što je donio ovu odluku dokaz je da nije pogriješio.

