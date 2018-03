Željko Bebek i njegova supruga Ružica redovito su na vrhu liste parova koje dijeli velika razlika u godinama - čak 34. No oni tu razliku ne primjećuju. Željko kaže: ''Trudim se biti mlad suprug i u tome uspijevam!''

U tijeku su posljednja ušminkavanja i probe za Bebekovu turneju ''Ono nešto naše'', koja počinje na Dan žena, osmog ožujka, u zagrebačkoj Ciboni. Bit će to presjek Bebekovih pjesama iz gotovo pola stoljeća duge glazbene karijere.

''Dakle, s početka 74. pa do 2018., napravili smo najljepši uži izbor u kojem će svi koji dođu na koncert sigurno bit zadovoljni'', kaže Željko Bebek.

Bebek priprema i malo iznenađenje. Na pozornici će mu se pridružiti ovogodišnja hrvatska predstavnica na Eurosongu Franka Batelić i s njim u duetu otpjevati hit ''Jabuke i vino'' iz '83.

Za osmijeh i sreću na Bebekovu licu posljednjih 20 godina zaslužna je njegova bolja polovica, supruga Ružica. Ovaj par često se nađe na listi supružnika s velikom razlikom u godinama. Oni tu razliku ni ne primjećuju.

''Ma mala je razlika... Nešto sitno... 34 godina ali kao da su 4'', kazala je supruga Ružica.

Kako bi na ovoj turneji zablistao u potpunosti, Bebek je odlučio skinuti koji kilogram pa je sa suprugom pet dana u tjednu u teretani, a hrani se isključivo zdravim namirnicama.

Osim koncerta za Dan žena u Zagrebu, Bebek će nastupiti u Osijeku i Splitu, a nakon toga slijedi turneja izvan granica Lijepe naše.

