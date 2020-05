U siječnju se Zdravko Škender zauvijek oprostio od voljenog sina Tomislava. Lijek za slomljenu dušu, kao i mnogo puta dosad, potražio je u glazbi. Novom pjesmom "Mala Istrijanka" najavljuje svoj povratak na glazbenu scenu.

Sreća je često zaobilazila Zdravka Škendera. Zbog prometne nesreće u Crnoj Gori ostao je trajno prikovan za invalidska kolica prije 40 godina. U posljednjih pet, tragedije su se nizale jedna za drugom. Izgubio je voljenu majku, brata, a početkom godine nebeske kočije zauvijek su odvezle i njegova 39-godišnjeg sina Tomislava.



Ni njegov brak nije ostao netaknut. Ponosni vlasnik srebrnih, zlatnih, platinastih, čak i dijamantih ploča, u javnosti ne voli govoriti o svojem privatnom životu. Ipak, ekskluzivno priznaje:



"Žao mi je što se moj brak raspao. Znači, ostao sam jedan poželjni neženja. Cure i djevojke, izvolite!", šali se na svoj račun.



Kad je život ovog šibenskog glazbenika šamarao sa svih strana, on mu je uvijek uzvraćao osmijehom. Njegov lijek za sve, bila je i ostala glazba.



"Sve te poteškoće i kalvarije uspjevam svladati uz vjeru u Boga , molitve i uz moje pjesme koje su smisao mog života.", kaže.



Smisao životu Zdravku je ovog puta dala jedna mala Istrijanka. Barem u pjesmi kojom najavljuje svoj povratak na glazbenu scenu. Otpjevao ju je s dobrim prijateljem i popularnim istarskim pjevačem Sergijem Pavatom.



"Malu Istrijanku smo izabrali ciljano iz razloga što imam puno mojih dragih fanova u Istri, a što se tiče da li sam ljubio Istrijanku, to će i dalje ostati moja tajna.", tajanstven je Škender.



No tajna neće ostati kojem je poznatom Istrijanu spasio život.



"Prilikom jednog mog nastupa u Savičenti koja je bila prepuna, nalazio se moj kolega,onda dečko Alen Vitasović koji je bio u prvim redovima i ja sam mu pružio ruku jer je bila strahovita gužva i na taj način spasio neke posljedice, odnosno možda i život. Nakon određenog vremena smo se sreli i on mi je ispričao tu istinu koja me zaista jako veselila i radovala.", prisjetio se.



Žali što mu je zbog koronavirusa otkazana turneja po Istri, no veseli se novim susretima sa svojom vjernom publikom u domovini i inozemstvu. I danas neke nove generacije pjevaju njegove hitove "Ne mogu da te zaboravim", "Žena kao ti ", "Suze ljubavi", "Ako nas život rastavi", a on u svakom novom nastupu i nakon toliko godina na sceni, uživa s istim žarom.U Makedoniji i susjednoj Sloveniji, kaže, još uvijek ima status prave zvijezde...



"Ostala mi je jedna vrlo lijepa uspomena u dvorani Stožice u Ljubljani na koncertu. Gdje sam dobio jednu narukvicu koja je i dan danas na mojoj ruci. Mogu je i pokazati i stvarno je to za mene jedan iznimno drag poklon.", ispričao nam je.

Osim novim koncertima, publiku namjerava počastiti i novim albumom. Kažu da postaneš legenda kad se o tebi počnu pričati vicevi, a o ovom je Šibenčaninu ispričano toliko da ih je teško nabrojiti. Iako ga se u jednom od njih "najviše gura na estradi", u stvarnosti je upravo suprotno. Možda baš zbog toga, o ovom glazbeniku u medijima rijetko što čujemo...



"Drago mi je da se pričaju vicevi o meni, to je znak popularnosti. Sjećam se jednog vica koji cu rado ispricat . To je susret sa Duškom Lokinom kad sam mu pružio ruku i pitao ga kako si . On je teško jedva odgovorio jer mi je kazao da je kod njih običaj i kultura kad se sa starijim rukuje da treba ustat."



Osobina je velikih ljudi znati se šaliti na svoj račun, a o Zdravkovoj veličini govori i broj prodanih albuma.



"Moj album "Suze ljubavi" postigao najveći tiraž, preko 400 tisuća, što znači dobio sam i srebro, i zlato i platinu i dijamant!".



Uspjeh iz prošlosti, svjestan je, teško je ponoviti, no on ionako ne pjeva kako bi napunio novčanik, već dušu... I svoju, ali i svih onih koji vole njegove pjesme...

