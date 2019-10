Pred tisućama svojih obožavatelja u Varaždinu je proteklog vikenda zapjevao miljenik žena Zdravko Čolić. Neumorno je tri sata nizao hitove iz svoje dugogodišnje karijere.

Tri sata Čolićevih hitova nisu bila dovoljna za hordu njegovih obožavatelja u varaždinskoj Areni. Pjevale su se nove pjesme, ali i nezaboravni Čolini evergreeni s početka karijere.



''Prelijepo je vidjeti kad je koncert rasprodan. Velika zahvalnost publici i ljudima koji dolaze i prate moj rad duže od 40 godina'', kaže Čola.

Zdravko danas ima 68 godina, a veći je frajer od upola mlađih od sebe. U čemu je tajna?

''Pa, ne znam, svatko živi život svoj, teško je o tome govoriti. Ja sam inače hedonist, volim sjesti, popiti, podružiti se, ali onda se malo i upristojim kad treba, vodim računa o sebi, ali sve je u Božjim rukama'', objašnjava.



Danas slovi kao jedan od najšarmantnijih glazbenika, a lista njegovih pjesama koje obožavaju naraštaji je podugačka. No Čoli nije bilo u planu postati pjevač.



''Ovo čime se bavim dosta je šarmantno i lijepo je kad se ljudi bave nečim što vole. Ja sam završio ekonomski fakultet, ali kad sam počeo, u onim svojim ranim godinama, svirati i pjevati, nisam očekivao da će mi to biti profesija. To se kasnije uvuče kroz festivale, neke nagrade, pa neka mala profesionalnost, pa poluprofesionalnost krene u profesiju i prođe 50 godina. I ode sve svojim putem'', objašnjava.



Svojim putem u njegov je život ušla i jedna posebna Hrvatica. Suprugom Aleksandrom oženio se 2001., no ona javnost i kamere izbjagava u širokom luku.



''Nemamo običaj izlaziti, slikati se za naslovnice, biti u kuloarima, izlaziti tamo gdje se previše slika'', priča nam Čolić, koji je suprugu upoznao u Brelima.

''Supruga je inače iz Osijeka. U Brelima smo se upoznali i onda kasnije mic po mic došlo je do nekakvog druženja, pa veze. Dugo smo bili zajedno prije braka i bilo je ''Ili nema ništa ili se ženi!'', prisjeća se.



Nekadašnjem seks-simbolu obožavateljice ni danas ne mogu odoljeti, no život pod svjetlima reflektora svojim kćerima Uni i Lari nikad nije priželjkivao.



''Lijepo je ispratiti talent ako ga netko ima. Kad me pitaju za ove moje djevojčice, hoće li one pjevati, sve je to u Božjim rukama. Muzikalne su, ali ne bih volio da se bave ovim jer nije ovo lak posao, treba se snaći u toj džungli, među svim tim ljudima, pogotovo za žene, to je malo teže'', priča Čolić



Zdravko za Novu godinu pjeva u Budvi, ima koncert 9. 11. u Zenici, nekoliko koncerata u beogradskoj areni - zasad otvara treći koncert pa će vidjeti što će biti.



Na pragu sedamdesete, Čolić je na sceni zaigraniji i vokalno uvjerljiviji nego ikad, pa nema sumnje da ćemo ovog miljenika publike gledati i slušati još dugo, dugo.

