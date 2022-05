Stiže nam ljeto, mnogima omiljeno godišnje doba. Da ga dočekamo u top formi, s figurom koju ćemo ponosno pokazivati na plaži, pobrinuo se Mario Mlinarić, jedan od najboljih trenera u Hrvata. Pod njegovim stručnim vodstvom jučer je počelo tradicionalno grupno vježbanje na Jarunu. Cilj je samo jedan - da zdrav život postane navika!

Mario Mlinarić objavio je rat pretilosti u Hrvata. U 25 dana potpuno besplatnog grupnog treninga na zagrebačkom Jarunu naciju uči kako smršavjeti koristeći se vlastitim tijelom. Zdrav život i ove godine postaje navika!



''Ako spasiš jednog čovjeka, bogat si čovjek, ako spasiš nekoliko desetaka tisuća ljudi, ja sam multimiljarder. Ja volim raditi svoj posao i svo moje znanje, svo moje iskustvo, svu moju eneregiju, ja punim ovdje jer ljudi jednostavno vraćaju. Kako bi se reklo, win-win situacija, oni dolaze ovdje, mijenjaju kompletno svoje navike, a ja uživam u tome što radim, tako da energije na manjka, mislim da će svakim danom biti sve više i više'', govori Mario.



Ako još uvijek dvojite da u samo 25 dana redovitog treninga vaše tijelo može doživjeti potpunu preobrazbu, možda vam iskustva nekih od vježbača promijene mišljenje:



''Istina je da vam za 25 dana zdrav život postane navika. Smršavjela sam 18 kila, znači fenomenalno. Mario je za poželjeti, trener, prijatelj, čovjek, sve!", govori Ivana Petrović.



"Mario je, to se treba doživjeti. Mario je pokretač, Mario je energija, Mario je snaga. Mario je ljubav. To je neka vrsta adrenalina, to vas puca, ne znam, ja trčim, ali ovo je nešto posve drugo'', govori Goranka Pavlić.



Vježbe su prilagođene i ženama i muškarcima, ali i svim dobnim skupinama. Upravo zato izgovori tipa: "ne mogu" i "teško mi je" jednostavno ne pale. Razlog za otkazivanje vježbanja nije ni loša vremenska prognoza.



Poražavajuća je statistika da gotovo četvrtina školske djece u Hrvatskoj ima prekomjernu tjelesnu težinu. Mario je zato ponosan što je i najmanjima uspio usaditi zdrave navike.



Poslušajte najbolje i zaboravite dijete koje vam obećavaju brz gubitak kilograma. Nema potreba da svoje tijelo mučite izbacivanjem određenih namirnica.

''Ja ne vjerujem u dijetu. Ja vjerujem jednostavno da si ništa ne branimo nego radimo postepeno malo po malo. Kod dijete je specifično da traje određen period, nakon toga se vi vraćate nazad i onda se može desiti onaj jo-jo efekt da vratiš čak i duplo, tako da ukoliko si ne braniš, ja ne govorim da je čokolada za izbaciti van, ali nemojte pojesti cijelu čokoladu, pojedite malo, malo po malo smanjite, ako netko kaže ja ne mogu bez kruha, svaki dan smanjuj malo po malo...", kaže Mario.



Marijeva formula sigurnog uspjeha stane u tri riječi:



''Trening , prehrana i spavanje. To je, kako bi se reklo, sveto trojstvo. Ako izregulirate hranu i ubacite trening i ubacite vodu, rezultati dolaze...", kaže Mario.



Nabacite osmijeh, obujte tenisice i pravac Jarun!



"25 dana treninga na Jarunu traje. Bez obzira sto je prvi dan, imate jos 24 dana, tako da stignete doživjeti zdrave životne navike , jer zdrav život postaje navika! Vidimo se na Jarunu!"

