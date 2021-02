Više od 15 godina prošlo je od posljednjeg albuma Zdenke Kovačiček, zato će sve one koji vole njezinu glazbu razveseliti vijest da Zdenka ima novi album koji samo što nije ugledao svjetlo dana. Detalje o svom novom studijskom izdanju, ali i o tome kako je slomila ruku i zašto nema mira posljednjih mjeseci, otkrila je ekipi IN magazina.

Duet s Davorom Gopcem samo je jedna od pjesama koja će se naći na novom albumu Zdenke Kovačiček, koji je nazvala "Konstatacija jedne mačke".



"Album nisam objavila 15 godina, jednostavno nije bilo neke ponude, izašla mi je bila zlatna kolekcija, pa the best off", kazala je Zdenka.



"Jaka", "Adut", duet s Remi, singl s prošlogodišnje Dore "Love, love, love", samo su neke od pjesama koje će se naći na novom studijskom izdanju žene za sva vremena.



"Glavni adut nam je pjesma s Gopcem, pokazalo se da je pun pogodak", istaknula je Kovačiček.



Da je ta je suradnja pun pogodak, pokazalo se i zato što je svaki susret s Gopcem kad su prije nekoliko mjeseci snimali zajedničku pjesmu završio ovako:

"Na nekom šanku. Da ne bi ljudi krivo shvatili, nismo se mi opijali, ali to je normalna stvar da se nazdravi", otkrila je Zdenka.



A prava prijateljstva na estradi danas, za razliku od nekad, smatra Zdenka, sve su rjeđa.



"Ja sam sa svima dobra, samo današnje vrijeme nam ne daje prostora za takva druženja, za pričanje, za zabavu, mi ni znamo što rade naši kolege", požalila se.



U posljednjih godinu dana nema druženja ni s kolegama ni s publikom i to joj teško pada.



"Teško mi je bilo već onaj trenutak kad si morao ostati u kući, ja volim sve pratiti, volim ići u kino, volim i to druženje s ljudima", dodala je Kovačiček.



A nakon potresa u ožujku i prosincu Zdenka nema mira.



"Jako teško spavam i zaspim možda tek u 5 ujutro. Meni su se noći pretvorile u dan i teško to podnosim, sanjam potres, bojim se potresa, stalno sam u tom strahu", priznala je Zdenka.



Zbog toga joj se kaže, nedavno dogodila nezgoda i pad prilikom kojeg je slomila ruku.



"Do toga je došlo zbog te uznemirenosti, stalno hoćeš nešto obaviti, pa sam nekud jurila, žurila i evo slomila ruku", ispričala je.



Svu raskoš njezina glasa upoznalo je i medicinsko osoblje kad je zbog prijeloma završila u bolnici.



"Zahvaljujem svima u bolnici i moram priznati da mi je neugodno kad ih sretnem jer sam kod ravnanja kosti ispuštala neke visoke tonove, neku četvrtu oktavu", prisjetila se Zdenka.



Osim albumu posvetila se i pisanju svoje biografije, a kad će ju završiti, ni sama ne zna, ali obećava da će u njoj otkriti puno nepoznatih detalja iz svog života.



"Pisati samo o svojim uspjesima, to za mene uopće ne bi bilo interesantno. Povremeno se sjetim nekih detalja, nekih putovanja pa to zapišem i to nema neki redoslijed, ali to ne mora ni biti, možda će baš zato biti interesantno, možda ću početi od kraja", otkrila je rock-diva.



U siječnju je proslavila 77. rođendan, glazbom se bavi više od 60 godina, a na mirovinu uopće ne pomišlja.



"Zato što sam ja to odabrala da to bude moj život, moja profesija i moj hobi. Tako će biti dok nas smrt ne rastavi", poručila je Zdenka.

