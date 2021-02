Doznajte što poznati Hrvati misle o cjepivu te koje su njihove prognoze o tome kad će se život ponovno vratiti u normalu. Priču je za In magazin istražila Julia Bačić Barać.

Hoćete li se cijepiti protiv koronavirusa? Ovo pitanje je ekipa iz In Magazina postavila poznatim Hrvatima. Neke od domaćih zvijezda su za, neke protiv, a neki su suzdržani. Što poznati misle o cjepivu te koje su njihove prognoze o tome kad će se život ponovno vratiti u normalu, otkrivamo u nastavku.

"Pa planiram se cijepiti", otkrio je glazbenik Jurica Pađen.

"Ja bih se cijepio isključivo iz potrebe da što prije okončamo ovu agoniju koja se zove koronavirus", kaže glumac Jan Kerekeš. "I ako ništa drugo pomognemo bolničkom osoblju, liječnicima, medicinskim sestrama da se više ne moraju baviti samo s problemom koronavirusa", dodaje.

Hoće li cjepivo okončati ovu agoniju koja se zove koronavirus - to je još uvijek pod velikim upitnikom. Dok jedni upravo u cijepljenju vide spas, drugi su odlučni u namjeri da se ne cijepe.

"Mi smo se cijepili protiv gripe svake godine, a ovo cjepivo ne, to se nećemo cijepiti", kaže glazbenik Jimmy Stanić za sebe i svoju suprugu Barbaru.

"Ja mislim da bi bilo dobro se cijepiti, pogotovo skupinama koje su u ovoj situaciji rizične", smatra pjevačica Jelena Žnidarić poznatija po umjetničkom imenu Zsa Zsa.

"Spremna jesam, ali pričekajmo još malo", kaže naša glazbena diva Zdenka Kovačiček.

I baš to - pričekati još malo, plan je većine domaćih zvijezda koje su pristale izjasniti se na ovu itekako goruću temu.

"Ako će se svi cijepiti cijepit ću se i ja, ali sad baš da bi išao prvi se cijepiti, da me svi gledaju kak' se cijepim, to baš i ne", priznao je frontman benda Psihomodo Pop Davor Gobac.

"Sve nas je strah još toga jer je ovo nešto nepoznato tako da pričajući s ljudima vidim da jako puno njih želi pričekati malo, kao bi se cijepili, ali žele vidjeti kako će proći taj neki prvi val pa recimo da sam ja tu negdje", dodaje Zsa Zsa.

"Ne želim sad odmah reći da, idem se prijaviti, jer je već došlo do nekih problema. Treba prvo cijepljenje pa drugo, a što sad ako nema cjepiva za to drugo, na čemu smo onda?", pita se Kovačiček.

Oni koji sigurno neće čekati u redu za cijepljenje, najčešće svoj izbor objašnjavaju ovako:

"Ne znam koliko je to cjepivo za sada još uvijek testirano, nekako je sve skupa prebrzo to došlo i napravljeno", smatra Snježana Mehun. "Pretpostavljam da će dovesti do toga da moraš imati knjižicu da si se cijepio ako želiš putovati, u restorane i onda ćemo se svi cijepiti i Bill Gates će znati što sam ja danas jela", dodaje.

I oni koji su "za", imaju svoje argumente.

"Da postoji neki drugi način da zaustavimo sve ovo ne bi se cijepio", priznaje Kerekeš.

"Uzdam se u to da znanstvenici cijelo svijeta ne bi dopustili da nam u tijelo uštrcaju neku neprovjerenu supstancu", kaže Pađen. "Ako izgubiš povjerenje u sve onda nećeš više ni u tramvaj ući jer se može zaletjeti drugi tramvaj na uglu", dodaje.

A kad će se život ponovno vratiti u normalu?

"Moja prognoza je proljeće ili ljeto 2022. treba biti optimističan", smatra Kerekeš.

"Ljudi se za taj moment pripremaju k'o za pravi doček nove godine, evo sad možemo svi van", komentirala je Mehun.

"I španjolska gripa i kuga i sve epidemije koje su bile baš ono totalno razarajuće su trajale negdje godinu i tri mjeseca i onda su se povukle", navodi Pađen.

Nadamo se da i koronin rok trajanja polako istječe i da ćemo ubrzo, umjesto o cjepivu i virusu, razgovarati o ljepšim temama.

