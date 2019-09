Sezona festivala završila je ovog vikenda u Rovinju, gdje je održan 12. Weekend Media Festival. Mnogobrojni paneli i predavanja privukli su posjetitelje - govorilo se o budućnosti televizije, predsjedničkim izborima, ali i glazbi, gdje je bila najveća gužva. Najpoznatiji ljudi glazbene scene Balkana Severina i Tonči Huljić, govorili su o vrtoglavoj popularnosti novih žanrova te utjecaju digitalnih platformi na trendove.

12. put Rovinj je bio mjesto susreta brojnih komunikacijskih, medijskih i marketinških stručnjaka. Od mnogih predavanja Weekend media festivala, najveća je gužva bila na onom na kojem su sudjelovali, među ostalima, Tonči Huljić i Severina. Tema je, naravno, bila glazba, odnosno glazbeni žanrovi.

"Pričaju o tome kao da je nešto novo, kao da sad tek ljudi kolaboriraju, a to je izmišljeno odavno, tako da što se tiče trendova i prije trendinga, ja sam imala neke pjesme gdje nisam htjela bit u trendu ali se o njima razgovaralo kao da je neka bitna stvar i što je super, mislim super je da se priča, o glazbi, a ne o nekim drugim stvarima, tako da, ne nikad nisam imala problema, ja sam učestvovala u svim vrstama i žanrovima umjetnosti", izjavila je Severina.

A za uspjeh je, kaže, bilo potrebno i malo sreće.

"Imala sam sreću da su me odmalena, uvijek izabirali, ti ljudi koji su bili važni i u glazbi i u poslu, a ja im nisam znala imena. Naprimjer ja sam s 12 godina kartala s Jakšom Fiamengom na Šibenskom festivalu, dječjem Šibenskom festivalu", otkrila je Severina.

U središtu panela ove godine je bila televizija. Raspravljalo se o njezinoj budućnosti, ali i brojnim izazovima s kojima se nosi.

"Prvenstveno, primarno, da svake godine našim gledateljima ponudimo najbolji sadržaj, kad govorimo o Novoj TV, da ostane na liderskoj poziciji, a generalno kad govorimo o tome što će biti s televizijom. Tako priča se prelama već desetak godina, televizija će i dalje ostati najjači medij, televizija će i dalje davati najinteresantniji sadržaj, možemo govoriti samo o nekakvim novim dodatnim distributivnim platformama koji će također koristiti taj isti tv sadržaj da bi dosegnuli određeni broj gledatelja", zaključio je predsjednik Uprave Nove TV Dražen Mavrić.

Zadržati visoke brojke i ostati na vrhu još je teži posao nego do njega doći, a to se može ostvariti jedino profesionalnim radom. Kvalitetan sadržaj i vjerni gleatelji Novu TV već deset godina zaredom čine liderom na tržištu.

"Najveća snaga naše kompanije su ljudi, ljudi koji rade taj posao, ljudi koji na kraju krajeva sudjeluju u produkciji sadržaja, ljudi koji sudjeluju u odabiru sadržaja, ljudi koji se bave klijentima, ljudi koji pomažu da ova kompanija bude na liderskoj poziciji već 10 godina", izjavio je Mavrić.

Upravo su neka od najistaknutijih imena Nove TV sudjelovala na brojnim panelima. O tome što se očekuje od predsjedničkih izbora na panelu "Svi predsjednikovi ljudi" govorio je i Andrija Jarak. Iza njega brojni izbori, a upravo on, kao i drugi kolege, najbolje zna što se događa s one strane u izbornim stožerima.

"To je predivno, znači, postoje šaptači, njih 10 koji hodaju onako s nekom fasciklom da budu kao ozbiljni i onda oni kažu, evo po zadnjim rezultatima, imamo 52 posto, imamo 63, imamo 48. Onda oni dižu tu atmosferu, naravno onda dođu tamburaši, dođu svi ovi, to je cijeli jedan folklor, cijela jedna koreografija se stvori ali meni to bude zanimljivo", priznao je Andrija.

Sudbine političara godinama prati i Mislav Bago. Afere zbog kojih je iz Vlade otišlo nekoliko ministara, komunikacijski promašaji, reakcije javnosti te uloga novinara samo su neke od tema o kojima je govorio.

"Ja nisam taj koji sudi. Sude građani u konačnici na tom biralištu. Ja sam taj koji moram propitati, imam tu privilegiju da pitam ministre i ministrice, ali ne da donosim sud. Na ljudima je da oni donesu neki svoj sud, tijekom godina, a pogotovo u izbornom ciklusu kome će dat glas, kome ne. Da li je nekad to malo mučno da slušaš odgovore ljudi, za koje znaš da su neiskreni, neistiniti, a ne možeš mu ništa, ne možeš mu reći lažete jer to nije politički korektno. Mislim da ljudi sve vrlo dobro vide", izjavio je Mislav.

Ljudi sve dobro vide, pogotovo u digitalno doba. Život bez ekrana postao je nezamisliv. A možemo li živjeti bez njih, bila je tema panela koji je prvi put moderirala Mia Kovačić.

"Ono što smo zaključili na panelu. Makni taj mobitel ili pogledaj koliko si ga ovaj tjedan koristio. Mislim da će ti biti onako statistike poražavajuće i onda ćeš odmah shvatiti ok, idem malo ga stavit sa strane, idem se družit s ljudima, o gle obitelj, neki dragi ljudi. Mislim da se sve više trebamo okrenuti onom što nas veseli, a manje nekakvim bukama koje nas opterećuju", zaključila je Mia.

Više od 150 predavača u šest dvorana kratki je rezime festivala. Osim rasprava, ni dobre zabave nije nedostajalo, a festival je u pravom smislu obilježio i slogan - Mir, ljubav i komunikacija.

