Završeno je 27. izdanje Sarajevo film Festivala. Najvažniji je to filmski festival u regiji koji je još jednom potvrdio svoj status najveselijeg i najposjećenijeg. I ove godine grad na Miljacki posjetile su brojne zvijezde, a sve je svojim dolaskom iznenadio glazbenik Bono Vox. Kako su protekli posljednji dani balkanskog Cannesa, pogledajte u idućim minutama.

Kolovoz je već godinama rezerviran za najvažniji filmski festival u regiji. Crveni tepih ispred Narodnog pozorišta proteklih je dana bio najpopularnije mjesto na Balkanu. A nisu ga propustile ni filmske ni glazbene zvijezde najvećeg kalibra, kao što je Bono Vox. Došao je na premijerno prikazivanje restaurirane verzije filma Hotel od milijun dolara Wima Wendersa.



"Divno je biti ovdje, čini se da je prošlo i mnogo i malo vremena od mojeg posljednjeg posjeta. Kao da postoje dva Sarajeva - stvarno i imaginarno. Ono jedno u kojem živiš i radiš, u kojem smo sada, i ono koje nosimo sa sobom u svijet - to jedno mitsko Sarajevo'', objasnio je.

Crvenim tepihom nekoliko je puta prošetao i Goran Bogdan, koji je u Sarajevu predstavljao svoj film i seriju.



''Prošla godina, kako je bila pandemijska pa se nije održalo, su pozvali te neke filmove kao ''Oca'' i ''Oazu''. Super je, hvala Bogu što je festival opet tu sa nama. Moram stvarno pohvaliti, pozdraviti tu odluku festivala da uvede i nominacije za seriju, što će sigurno i dizati kvalitetu, neće dati producentima, redateljima i nama da se opuštamo, mislim da će to imati sve veće mjesto na festivalu'', objasnio je.

Nakon pandemijske godine svi su se veselili susretu s kolegama.



''Jako sam bila uzbuđena, naravno. Vidjela sam puno divnih kolega koje već dugo nisam srela tako da je to uvijek poseban osjećaj'', rekla je Jelena Miholjević.

U osam festivalskih dana publici je ponuđeno više od 250 filmova iz gotovo 60 zemalja.



''S jedne strane imali nešto manju ponudu filmova, ali smo imali visoko kvalitetne filmove, što nas raduje i mislim da je kvalitet filmova koje smo ponudili sarajevskoj publici bio fantastičan. S druge strane naš moto je bio Cinema is back i Life is back, dakle vratimo filmove u kina i vratimo život na ulice'', govori Mislav Purivatra, direktor Sarajevo Film Festivala.

Festival je završen premijerom filma ''Toma''. Biografska je to drama posvećena Tomi Zdravkoviću, pjevaču koji je izvedbama u zrelom razdoblju svoje glazbene karijere punio najveće koncertne dvorane. Prije premijere redatelj i producent filma nisu krili uzbuđenje.



''Sarajevo film festival, najznačajniji festival u istočnoj Europi. To su sve elementi koji moraju da vas čine da ste malo nervozni, da imate tremu koliko god da sam ja već sa toliko godišnjim iskustvom navikao na to'', govori Dragan Bjelogrlić.



Glazbenik Željko Joksimović producent je filma ''Toma'', a radio je i glazbu za njega. Kako priznaje, jedna od te dvije uloge ipak je teža.

''Biti producent apsolutno jer to je baš onako obiman posao. Muzika je nešto od čega se ne možete umoriti, kao i takav sam imao puno posla, puno materijala. Ipak smo obrađivali period od 1958. do 1991. godine. To je baš onako dugačak period, uz to da je film prepun muzike, a da opet nije muzički film. Nije to bilo nimalo lako'', objašnjava Željko Joksimović.

Za nagrade Srce Sarajeva u natjecateljskim programima 27. SFF-a borilo se 47 filmova. Najboljim je proglašen Great Freedom Sebastiana Maisea. Kao što vidite, veliko je srce Sarajeva. Tko jednom dođe, taj se uvijek rado vraća.

