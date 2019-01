Chuiju se nije svidjelo kad ga je beba Antun u igri odlučio čupkati i vući za uši i rep pa mu je uzvratio ugrizom za guzu.

Kuštravi shih-tzu pjevačice Pamele Ramljak prava je mala atrakcija.

Trikove izvodi kao od šale, a nije mu strana ni uloga tjelohranitelja. Preslatki psić ima samo jednu manu zbog koje je nakon osam godina privremeno i napustio Pamelin dom.

"Najteže mi je bilo glas, jer nije shvaćao što želim. I onda sam ja sama lajala vau, vau i onda bi ona vau, i ja bi bravo, i dala mu slatkiš. I onda je skužio da je to glas", ispričala nam je odmah na početku simpatična pjevačica.

Presladak primjerak shih-tzua Pamele Ramljak još jedino nije propjevao kao njegova vlasnica. No zato je bio najvjerniji obožavatelj grupe Feminem. Na njezinoj tadašnjoj 30-dnevnoj turneji odlično se snašao u ulozi tjelohranitelja.

"To je bilo jedno prekrasno iskustvo, i meni je to puno pomoglo, jer nisam baš neki ljubitelj kad sam sama u hotelu. Tad je recimo spavao sa mnom u sobi, a sad naravno ne, jer ima svoj krevet. Ima čak dva, jedan u boravku, jedan u sobi i onda kad je pospan, kad mu je već dosta svega, samo ode u sobu i legne."

Iako je član njezine obitelji već punih osam godina, Pameli je još uvijek svježe sjećanje na njihov prvi susret. Svojeg ljubimca pronašla je u bespućima interneta i već putem fotografije osjetila da su suđeni jedno drugome.

"Jednostavno sam surfala internetom i vidjela jednu sliku, jednog psića koji je jedini ostao iz legla. Nije ga nitko htio i on je meni bio tako slatki. Ja sam odmah taj dan nazvala i rekla , mogu li ga doći pogledati. Isti dan sam ga uzela, toliko mi je bio slatki, došao je, pozdravio me, i odmah mi je počeo davati pusice."

Svojeg najboljeg prijatelja Pamela nije bez raloga potražila baš među ovom patuljastom pasminom. Shih-tzui su poznati po minimalnom opadanju dlake, a njegova pak vlasnica kao velika čistunka. Pseće dlake u stanu uspješno je izbjegla, ali ne i raskomadane dijelove jastuka...

"Sjećam se tada sam pjevala u mjuziklu i bila sam na probama, tako da ga je moj suprug stalno šetao. Bio je malo ljut na mene, jer me nije bilo doma i sjećam se dolazim s probe dolazim doma, i kaže meni suprug 'što je na podu to je ponuđeno, dođi da vidiš što je tvoj pesekić napravio'... Taj jastuk, on je to raskomadao na tisuću komadića, to je bilo na kauču na podu..."

Unatoč sitnim nepodopštinama, Chui je mali pas velikog srca. "Kad sam imala jedan težak period u životu, kad sam ga i nabavila. Neću nikad zaboraviti sjedila sam u hodniku. Bila sam užasno tužna, plakala sam, suze su mi išle. Nisam uopćce njega doživljavala, nisam vidjela što on radi i onda sam samo osjetila kako mi suze liže s lica." Chui, kaže Pamela, ima samo jednu manu. Mala djeca idu mu jako na živce. Pamelina sinčića Antuna doživio je kao opasnu konkurenciju.

"Mi bi otišli van, suprug i ja s malim, i ja bi skužila da on spava u njegovom krevetiću, da je žvakao njegove igračke ... Čak je jednom i dudu uzeo iz kuhinje i žvakao je..."

Chuiju se nije svidjelo kad ga je beba Antun u igri odlučio čupkati i vući za uši i rep pa mu je uzvratio ugrizom za guzu. Tada je Pamela shvatila da je vrag odnio šalu i Chuija privremeno smjestila svekrvi. Ondje trenutačno uživa u društvu svojeg najboljeg psećeg prijatelja.

"Čim Antun shvati da ne smije sjesti na njega, da ga ne smije čupati, onda ćemo ga vratiti, jer moram priznati da mi baš fali ovih zadnjih par mjeseci."

IN magazin gledajte od ponedjeljka do petka u 17:30 na Novoj TV, a propuštene emisije pogledajte besplatno na novatv.hr.