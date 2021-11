Daleka obala ima novu pjesmu "Cvijet", koja će vas pogoditi poput Amorove strelice i ispuniti najljepšom emocijom na svijetu. Koji je član kultnog splitskog benda najromantičniji, a zbog koga se pak povećao broj obožavateljica? Zašto su gitarista Jadrana prozvali kaskaderom i zanesenim dječakom te na koji je način Jakša postao novi pjevač banda, doznala je Anja Beneta za In magazin!

Na obale sna svima je lako doploviti uz romantične verse i note novog singla Daleke obale ''Cvijet'', koje potpisuje njihov bas gitarist Boris Hrepić Hrepa.

"Nas troje nismo baš toliko romantični tipovi, ali Hrepa je vrlo, vrlo romantičan'', pričaju dečki.



"Mi parkiramo kombi, izađemo, vidiš Jadrana kako provjerava drugi kombi je l' zaključan. Čini mi se da nije, da su vrata malo otvorena a naš kombi zapravo ostavi otključan. To je ta romantika. Zanesenost. On je baš zanesen. Ostao je zaneseni dječak'', šale se dečki.



Ovaj zaneseni dječak ni sekunde nije oklijevao da u videospotu zasvira na bačvi visokoj gotovo sedam metara. I dok je Jadran, šale se, glavni kaskader u bendu, titula najvećeg zavodnika pripala je Jakši.



"Primjetno je da je više ženske publike, to se vidi na slikama, a očito je da nisu došli ni radi mene ni Jadrana. A dobro, nisam baš toliki švaler.", šali se Jakša.



Osim ženama, Jakša je velika faca i u glazbenom svijetu. Kao jedan od naših najpoznatijih saksofonista, surađivao je s mnogim domaćim imenima kao sto su Neno Belan, Jinx, Pips Chips & Videoclips, Let 3, Psihomodo Pop, Darko Rundek, ali i velikim svjetskim producentima i dj-evima. Pjevač Daleke obale postao je sasvim slučajno.

"Ja sam njima dolazio na koncerte, stvarno nikad nisma mislio da ću pjevati u ovako velikom bendu. Ovo što se meni dogodilo je mene stvarno iznenadilo, čak i moju majku doma koja je rekla - ti ćes pjevati u Dalekoj obali, aha'', priča.



Danas ne samo da u njoj pjeva, već piše nove hitove Daleke Obale koji će se naći na njihovu dugoočekivanom sedmom studijskom albumu.



Uskoro izlazi i jedna Zoranova, a publika dolazi na svoje kad su u pitanju i susreti uživo. Njihov koncertni raspored dupkom je pun.



"8.12. na Korčuli, kod Jakse. Imamo sad, Vinkovci 18.11, 4.12 Zadar, 11.12., Koprivnica , pa Hvar, pa Ploče pa Korčula pa Osijek'', pričaju.



I veliko finale, doček nove godine u Gradu heroju. Nakon gotovo dva desetljeća stanke, Daleka obala, baš kao i u stihovima njihova velikog hita, ponovno nas mami!

