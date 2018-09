Brojne zvijezde, političari i sportaši imaju svoje zaštitne znakove, no što oni znače?

Neke zvijezde i političare ne možemo zamisliti bez njihovih zaštitnih znakova.

Zbog njih su postali prepoznatljivi, iako su ih na početku karijere stručnjaci nagovarali da ih se riješe. Doznajte koji su to znakovi i što nam poznati njima poručuju.

"Sa sunčanim naočalama sam Jack Nicholson. Bez njih sam debeli šezdesetogodišnjak", izjava je čuvenog Oskarovca koja najbolje objašnjava njegov stav prema zaštitnom znaku koji ga prati još od početka karijere.

Govorimo li o zaštitnim znakovima, ne možemo zanemariti najpoznatiji brk domaće estrade.

"Brkove bi obrijao onog trenutka kad prestanem pjevati, s obzirom na to da će me možda netko gađati kad me netko najavi, a ja izađem bez brkova, jer će misliti da je neki prevarant", našalio se naš poznati pjevač Milo Hrnić.

I dok su jedni poznati po naočalama, a drugi po brkovima, nekima je zaštitni znak frizura. Trenutačno najpoznatija i najprepoznaljivija ona je Donalda Trumpa. No i na domaćoj sceni imamo primjer Duška Lokina. Zbog frizure su ga čak uspoređivali s kanarincem.

I u svijetu sporta prisutni su zaštitni znakovi. Tako je Ćiro Blažević poznat po bijelom šalu.

Teško je danas zamisliti da su supermodel devedesetih Cindy Crawford agenti na početku karijere nagovarali da odstrani madež iznad usnice. "Te madeže su imale žene u baroku za dozu seksepila i ženstvenosti. Ako ga nisu imale, stavljale su ga, tako da taj madež nije slučajan", otkriva kustos i bivši maneken Josip Joško Tešija. Pogledamo li unatrag, nacrtani madeži počeli su s Marijom Antoanetom, a koristila ih je i Marilyn Monroe, Madonna, Blake Lively i Kate Upton. Od domaćih zvijezda, svakako je po njemu najpoznatija Severina.

Tražimo li osobu koja je u suvremenoj kinematografiji započela upotrebljavati prepoznatljive zaštitne znakove, možda je najbolji primjer Charlie Chaplin. Bez štapa i cilindra, kao da i nije u pitanju ista osoba.

I dok zvijezde šoubiznisa zaštitne znakove koriste kako bi bile prepoznatljive, u svijetu politike oni se koriste kako bi se pomoću njih odaslale poruke. "Političke poruke ne smiju biti komplicirane i kompleksne, tako da su političari shvatili da svojim odijevanjem i jednim detaljem mogu prenijeti političku poruku", otkriva Martina Panđić Skoko, stručnjakinja za odijevanje u politici. Vjerojatno najpoznatija je Madeline Albright sa svojim broševima.

Inače, na ovakav način komunikacije odlučila se nakon što je Yasser Arafat za nju izjavio kako je zmija. Na sljedećem pojavljivanju u javnosti Madeline se pojavila s brošem u obliku zmije. "Kad bi bila bolje volje, nosila je balone, leptire i cvijeće, a kad je bila oštrija poruka, kao pri susretu s Arafatom, tad je nosila pčelu", otkriva nam Martina.

U svakom slučaju, zaštitni znakovi očito mogu biti zanimljivo "štivo", a u videu IN magazina saznajte još neke njihove tajne.

