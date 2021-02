Albinu Grčić na pobjedničkom nastupu na Dori pratila su i četvorica plesača. Među njima je bio i Devin Juraj, kojeg smo prije šest godina upoznali kao finalista showa Supertalent. Uz to što dobro pleše, Devin i pjeva, pa je tako nedavno objavio i novu pjesmu. Kako ona zvuči, ali i pokoji detalj iza kulisa Dore te svoje inozemnne karijere, Devin je otkrio Dijani Kardum za IN magazin.

Ovako je to izgledalo prije gotovo šest godina. Devin Juraj tada je svojim plesnim pokretima zadivio publiku i žiri showa Supertalent.



''Meni je to iskreno bila najbolja godina jer su ljudi bili jako uzbuđeni, nisu znali što očekivati, nitko od nas nije imao iskustva na televiziji'', priča Devin Juraj.

Danas je Devin spreman osvojiti i glazbene top-ljestvice svojim pjesmama. Pjevanjem se počeo baviti puno godina ranije, no sad je odlučio da je pravo vrijeme za to.



''Znao sam uvijek da pripadam na pozornicu, da se time želim baviti, ali nikada nisam bio strogo samo plesač. Tu je već bila gluma, kroz glumu sam naišao na neki stil mjuzikla i onda sam rekao da za mjuzikle ipak trebam znati i pjevati. I tu je krenulo otkrivanje glasa'', kaže.

Dosad je snimio nekoliko pjesama, a posljednja se zove ''Trajat će''.



"Nekako smo htjeli izbjeći, ne bih rekao onaj loš klišej jer nije nikako loš, ali onaj klišej mladenačke ljubavi trajat će zauvijek s kućom od cvijeća. Smatram da je ljubav jedna dosta ozbiljna tema, a pošto vidim da su dosad sve moje pjesme imale nekakvu povezanost s ljubavi, odlučili smo imati taj nekakav pristup da ljubav traje, ali do jednog određenog trenutka. Cilj je uživati u tom procesu, a kad završi, idemo dalje'', kaže.

Ljubav prema glazbi odvela ga je čak i u Englesku, gdje je upisao fakultet.



''Pa, jedna zanimljiva priča zapravo. Oduvijek sam se nekako malo okretao prema zapadu, prema Kanadi, Americi, Engleskoj, evo s tatine strane sam i Kanađanin. Tražili smo nekakav fakultet baš za to što radim, a nisam htio u klasično kazalište. I za Brighton smo nekako zapeli jer smo kroz nekakvo krivo ime fakulteta naišli točno na moje. Nekako kroz čudno guglanje naletio na njih, imali su točno to što ja želim i to je bilo jednoglasno od mene i moje obitelji'', priča.

Iako ima tek 20 godina, dosad se okušao u plesu, pjevanju, glumi. Surađivao je na bolivudskim projektima, a zaplesao je i sa svjetski poznatim koreografima.



''Najveće ime je, vjerujem, bio koreograf Justina Biebera Nick Demura, koji je 2018. bio u Zagrebu. To je bilo posebno iskustvo jer to je ime koje koreografira za jednog od najvećih pjevača našeg doba. Pa ne znam, to mi je bio prvi korak, to je bila obična radionica ali bio je pogled na profesionalnu razinu toga svega'', ispričao je.

Sve poznatiji pulski pjevač i plesač Devin Juraj bio je dio pobjedničkog tima ovogodišnje Dore. Nastupio je kao jedan od plesača Albine Grčić.

''Stvarno sve joj čestitke, djevojka se stvarno potrudila i meni je bila ogromna čast sudjelovati u njezinu timu. Atmosfera je bila toliko opuštena jer smo znali da čak i ako ne pobijedimo, da smo dali sve od sebe. Imali smo svaki dio koreografije, šminke, svaki dio outfita, sve je bilo isplanirano da bude točno onako kako smo zamišljali'', kaže.

Svjetla velike pozornice sada će iskusiti i na Eurosongu u Rotterdamu.



''Meni je to još jedna ogromna prilika, pogotovo kao pjevaču, vidjeti kako je to, a isto tako ne osjećati ogromni pressing svega toga'', objašnjava.

Mnogo želja nema, najsretniji bi bio kada bi mogao raditi i u inozemstvu i u Hrvatskoj.



''U svakakvoj karijeri, kao dijete imao sam uvijek taj neki pogled na van, ovdje u Hrvatskoj kao ne želim, ali što sam stariji, primijetio sam koliko mi je lijepo biti ovdje i raditi na našim područjima'', zaključio je.

Zato već spremno priprema nove pjesme, ali i nove plesne korake.

