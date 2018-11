Neumornu Žanamari glazba i, ponajviše, majčinstvo, već godinama drže u tempu bez odmora.

Dok su posljednjih tjedana medijske stupce punili napisi o njezinoj borbi s bolesti štitnjače, Žanamari Perčić pred našim je kamerama priznala da uživa i punom parom radi na novoj glazbi. Otkrila nam je priželjkuje li još jedno dijete, ali i zašto su joj se zamjerile novogodišnje svirke.

Trogodišnja djevojčica centar je njezina svemira pa ona i suprug tek sanjaju o bijegu na tropske plaže, iako bi se i onamo teško zaputili bez Gabi.



"Svako odvajanje od Gabriele mi teško pada i do te granice da mi moje frendice koje imaju djecu istog uzrasta kao Gabi mi govore morat ćeš se opustiti. Ja evo tri i pol godine nisam nigdje otputovala ili imala godišnj", započinje jedna od najzgodnijih domaćih dama.



A upravo je tijekom trudnoće s Gabrijelom prošla težu fazu borbe sa štitnjačom. Iz rodilišta je izašla s nakupljenih 26 kilograma, a uz sve to se borila i s gubitkom kose, pa čak i trepavica. No za sve majke sa sličnim hormonalnim problemima ima samo riječi ohrabrenja, jer se ovakva stanja lako liječe.



"Dobila sam hipertireozu još kad sam bila teenagerica s nekih 15 godina i tad sam uklonila štitnjaču tako da ja sad nemam problema sa štitnjačom, samo pijem hormon. I super se osjećam, tu jedino treba paziti ako si trudan pa ti treba malo više tog hormona i u trudnoći sam češće vadila krv, to je najgore što sam doživjela."

Za njezin brz oporavak i povratak u formu nakon trudnoće najviše je bio zaslužan suprug Mario koji je samo za nju osmislio plan zdrave prehrane. A njihova mala princeza sa svojim dolaskom sipmatično ga je izgurala u drugi plan.

"Svaki par mora proć tu fazu i muškarac si objasniti 'OK nisam više prvo dijete u obitelji nego drugo'. Maki si je to uspio dobro objasniti, ali dan danas on priželjkuje i govori mi joj jedva čekam trenutak kad će ona otić u školu pa ćemo ti i ja imat sedam dana za sebe negdje. I uvijek se šalimo da ćemo imati najgoru krizu srednjih godina koju par može imati.



I njihova će obitelj barem još neko vrijeme ipak ostati na svoja tri člana.



"Za sada ne planiramo drugo dijete. Teško da ćemo se odlučit na to. Ako se slučajno desi, naravno će se desit, ali voljela bih svo svoje vrijeme posvetit Gabrijeli i naravno Maki i ja se bavimo takvim poslom, moramo stvarati, moramo imati tog slobodnog vremena za sebe." Uz dva dueta i različite suradnje, Žanamari sprema i novi singl te videospot za pjesmu Uragan.

Kao i brojni drugi glazbenici, i ona već sada planira glazbene angažmane za novogodišnju noć koju je neko vrijeme naveliko izbjegavala, i to s dobrim razlogom.



"Ispričat ću ti jednu zanimljivu anegdotu što mi se dogodilo kad sam jedne godine svirala u Sarajevu. Vratila sam se sa te svirke i u roku od 7 dana su mi opljačkali stan, jer su ljudi valjda mislili kako sam svirala u Sarajevu i tko zna koliko sam keša donijela sa sobom, a zapravo meni ni dan danas ta svirka nije plaćena."



Nadamo se kako će joj ovog puta najluđa noć u godini ipak ostati u pozitivnom sjećanju, a što je još otkrila pred našim kamerama, saznajte u prilogu.

