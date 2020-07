Pjevačica Žanamari može se pohvaliti vrlo visokim kvocijentom inteligencije i članstvom u Mensi, ali i savršenom linijom koju je odlučila pokazati u kupaćem kostimu. Ova glazbenica, supruga i majka priznala nam je da je u vrijeme korone morala privremeno promijeniti zanimanje. U novim poslovnim pothvatima pomaže joj suprug Mario. Žanamari nam je otkrila planiraju li uskoro još jedno dijete.

Atraktivna lokacija i još atraktvniji model. Zanosna Žanamari uskočila je svoj novi omiljeni model kupaćeg kostima i pokazala da joj na tom polju nema ravne.

"Nisam se baš nešto puno kupala ovo ljeto tako da nije bilo tako jako puno stajlinga u kupaćem kostimu. Moji followeri stalno pitaju kad će biti neka fotka s plaže. Evo sad će bit fotka u kostimu uskoro, neće bit doduše s plaže nego sa prekrasnog bazena", izjavila je Žanamari.

Na fotografijama Žana izgleda besprijekorno, a njezin je jedini uvjet - s photoshopom minimalno. Želi istaknuti svoju prirodnu ljepotu.

"Ja nemam nekakvu tajnu izgleda, više se nekako uzdam u svoje gene. Nisam se baš nešto proslavila u ovoj izolaciji s nekim velikim kućnim treninzima jer kod kuće je jako teško trenirati kad imate malo dijete koje iziskuje 24 sata vašu pažnju", priznala je pjevačica.

Uz obiteljske obveze Žanin je dan ispunjen brojnim snimanjima i fotografiranjima. U šali kaže da se u posljednje vrijeme osjeća poput modela. Naime, korona je glazbenike učinila nezaposlenima pa kreativnost izražava na svojim društvenim mrežama koje joj u ovo krizno vrijeme donose kruh na stol.

"Zaista mogu biti dobar izvor prihoda tako da za sad dok nema koncerata nekako na taj način pokušavam biti kreativna. Jako se fokusiram da mi postovi budu maštoviti, da mi feed izgleda nekako kompaktno kao cjelina, baš sam tu veliki detaljist i esteta, volim da to izgleda top. U trenutnoj situaciji je sve jako nepredvidivo. Ništa ne možemo isplanirati imeni stvarno nema smisla raditi sto nekakvih singlova dok ljudi boluju od korone, strahuju, nose maske. Nekako mi cijela ta situacija nije inspirtivna sad da ja planiram nekakve albume i sto singlova", otkrila nam je Žanamari.

No čini se da joj ova influencer varijanta posla itekako odgovara. Žana sve svoje poslovne obveze dijeli s čovjekom kojem najviše vjeruje - svojim suprugom.

"Moram priznati da je divno raditi sa svojim suprugom ali kad je vaš suprug Mario Perčić. I prije u životu sam nekako pokušala surađivati recimo s rodbinom i tako nekim tko mi je blizak, ali to ne funkcionira uvijek. Recimo, da moram surađivati sa svojom mamom mislim da bi to bio kaos, ali kod Makija je drugačija situacija jer se mi fenomenalno slažemo. On točno zna što ja želim", objasnila nam je.

Mario Perčić vješto barata glazbenom, ali i videoprodukcijom pa je ovaj dvojac dobro uigran tim. Tko zna, možda ova ljepotica, ali i članica Mense s vrlo visokim kvocijentom inteligencije od čak 156, zapliva i poduzetničkim vodama.

"U meni definitivno tinja i duh jedne poduzetnice, zato sam i studirala turistički marketing. Međutim sad u ovom trenutku ne mogu zaista ništa vizualizirati u budućnosti pa mi je teško da li ću nešto proizvesti svoje, bilo to vezano uz modu ili kozmetiku", izjavila je Žanamari.

Dok se to ne dogodi, vrijeme najradije provodi sa svojom obitelji.

"Maki, Gabi i ja uvijek provodimo vrijeme u igri jer Gabi vodi glavnu riječ i kad je ona budna i kad se njoj igra sve mroa biti njoj prilagođeno. Znamo sve moguće igre, crtiće, s tatom su uvijek te neke akcijske igre, love se po kući, imaju neku igru vlakića, zombija. Današnja djeca jako vole crtiće vampiri zombiji, tako da imamo tako neke igre i igrokaze, uglavnom nije nam dosadno", otkrila nam je.

A hoće li malena Gabi uskoro dobiti brata ili sestru?

"Isplanirati je nemoguće bilo što, a kamoli drugo dijete. Gotovo sam sigurno da još do daljnjega nećemo planirati drugo dijete, ali nikad ne reci nikad", zaključila je pjevačica.

Čekamo nove Žanine modne, beauty, ali i glazbene pothvate i, nema sumnje, stisnut ćemo lajk.

