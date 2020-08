Iako je prošlo mnogo godina otkad sigurno plovi pop glazbenim nebom, pjevačica Žanamari Perčić odlučila je s novom pjesmom prisjetiti se vremena kada je harala rock scenom. Nova pravila, otkrivaju Žanamari kakvu smo nekada gledali. Zašto se odlučila na odmak u glazbenom izričaju, kako je proslavila godišnjicu braka te kakve joj uspomene budi mjesto gdje se vjenčala, otkrila je našem Hrvoju Kroli.

2013. godine pjesma "Nova pravila" ugledala je svjetlo dana, no samo za Žanamari i njezin tadašnji bend. Tek nakon 7 godina pjevačica se odlučila pjesmu pokloniti svima i to nakon glazbenog perioda u kojem je pjevala čisti pop - no, rokerica u njoj, nije joj dala mira.



"Ljudi imaju nostalgiju ra rock and rollom i za pop rockom onim istinskim. Jako je malo ženskih pjevačica i čak se ne mogu sjetiti trenutno nijedne koja sad to radi jer valjda to trenutno nije "in". Ali mene zaista nije briga šta je trenutno "in" nego ono što me zafura u glazbi ja to napravim i tako sam si nekako u životu posložila da si neću dozvoliti da u glazbi radim kompromise, nego se igram i radim sebi za gušt", objasnila je.



Još u čemu je Žanamari temeljita jest u odnosu sa suprugom Marijem s kojim je proslavila šestu godišnjicu braka, a mi smo razgovor upravo snimali na njezinom posebnom mjestu.



"Ja sam vas dovela je li slučajno ili podsvjesno baš na mjesto gdje smo se mi oženili, tu je negdje bio naš pir. Baš na tom mjestu gdje je vidikovac tu smo imali fotografiranje za pamćenje romantika uz sunset i baš mi je drago da smo se ovdje našli. Imam sreću da imam divnu prijateljicu Luise koja je kad smo mi imali svoju godišnjicu braka pričuvala Gabrielu i mi smo izašli u jedan restoran, ali smo se poslije brže bolje vratili doma s kolačima pa su onda Gabica i Luise skupa s nama slavile našu godišnjicu braka", prisjetila se.



Recept za savršen brak, kaže Žanamari, ne postoji, ali ipak postoje smjernice s kojima bilo koji odnos možemo učiniti boljim.

"Moje generalno životno pravilo je da se ne povodim za egom. Jako sam u životu radila na tome da mi prioriteti budu emocije i riješenje problema. Nikako da rješenje bude ono koje meni odgovara nego ono koje oboma odgovara tako da mislim da su kompromis i razgovor i izuzetak ikakvog ego tripa najbitniji u bilo kakvoj vezi", zaključila je.



Trenutna situacija u kojoj se nalazimo za glazbenike nije ni najmanje plodonosna, naime, većina njih se okreću poslovima koji nemaju dodira s glazbom. Tako se i Žanamari bazirala malo više na svoje društvene mreže na kojima je prate stotine tisuća obožavatelja, a pjevačica napominje - tu kreativnost dolazi do izražaja.



"Gdje zaista čovjek može i prezentirati svoje nove pjesme, a i kad su ovakve situacije može se posvetiti drugim stvarima kao što je u mom slučaju fitness, pa i kroz modu na neki način se mogu promovirati sebe i druge brendove i to je za ovakvu situaciju kakva je sad Korona - dušu dalo", izjavila je.



Upravo fotografija je nešto u čemu pjevačica zaista uživa. Bilo da je ona u ulozi modela ili pak fotografa - njoj je svejedno. Napominje kako jedino što ne voli jest pretjerivanje u uređivanju samih fotografija.

"Nekakvi trendovi gdje si ljudi dodaju trbušnjake, povećavaju guzu, to mi je apsolutno apsurdno jer prije ili kasnije će me netko morati vidjeti i uživo. Zbog toga zaista to ne radim i izuzetno mi je drago kad sretnem neku ekipu koju nikad prije nisam vidjela, a oni me prate na Instagramu pa mi kažu - ti si jedna od rijetkih koja izgleda kako i izgleda na slici i onda mi je srce ovoliko tako da se ipak osjeti tko radi, a tko ne radi na fotkama", zaključila je Žanamari.



Rad je ono što je pokreće, ističe pjevačica, i kaže, dok god može - kreativnost u njoj će biti naglašena bilo to u pjevanju ili pak u drugim njoj dragim poslovima.

