Žanamari Perčić radi punom parom, ali i unatoč umoru izgleda sjajno.

Pjevačica Žanamari blagdane je provela radno. Snimila je čak tri videospota, a redateljsku je palicu imao njezin suprug Mario. Koja je njihova tajna uspješnog kombiniranja privatnog i poslovnog te zašto su se dežurni kritičari obrušili na frizuru kćerkice Gabrijele, otkrila je Žanamari za IN magazin.

''Mi uvijek iskoristimo blagdane da odradimo sve što možemo napraviti. Zato što, kad su blagdani, onda nam obitelj dođe, prijatelji nam dođu, onda Gabica ima s kim provesti dan'', kazala je Žanamari čija kćer odnedavno ima kraću frizuru.

Njihova trogodišnja kćerkia Gabrijela njihov je centar svijeta. Ovih su dana na meti kritičara jer su je ošišali na kratku dječačku frizuru.

''Zašto šišaš dijete! Zapravo je nisam ja ošišala, baka joj je ošišala te šiške, ja sam joj malo potkratila od iza. Zimi Gabi baš ne voli prati i sušiti kosu, to je uvijek kaos, tako da joj zapravo ne sušim kosu, samo je operem, tako je puno lakša kad je kraća. Ali one jako kratke šiškice, to nije moja krivica, to optužite baku'', otkrila je Žanamari.

Što je još Žanamari otkrila za In magazin, pogledajte u videu.

