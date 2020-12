U subotu 19. prosinca održat će se koncert ''Želim život'' kojim se prikupljaju sredstva za rad Zaklade Ana Rukavina. Pozivom na broj 060 9000 i vi možete pomoći, i to već ovog trenutka pa sve do kraja mjeseca. Mnoge zvijezde su to već učinile. Evo što poručuju Žanamari, Amir Kazić Leo, Andrea Šušnjara, Lana Klingor, Denis Dumančić i Miroslav Rus.

"Ja sam Žanamari i sve vas pozivam da i ove godine proslavimo život i podržimo rad Zaklade Ana Rukavina na broj telefona 060 9000. Budimo tu jedni za druge i pomozimo onima kojima je to potrebno", istaknula je pjevačica.

"Pozdrav, ja sam Denis Dumančić. Želim vas pozvati da i ove godine pokažemo da nam je stalo do onih kojima je pomoć potrebna. Pozivam vas da zajedno proslavimo život i podržimo rad Zaklade Ana Rukavina pozivom na broj 060 9000. Zajedno možemo učiniti mnogo", poručio je glazbenik.

"Veliki pozdrav svima. U ovim neobičnim vremenima podržimo život i podržimo rad Zaklade Ana Rukavina pozivom na broj 060 9000", rekla je Andrea Šušnjara.

"Pozdrav svima, ja sam Miroslav Rus i želim vas pozvati da i ove godine pokažemo da nam je stalo do onih kojima je pomoć potrebna. Pozivam vas da zajedno proslavimo život i podržimo rad Zaklade Ana Rukavina pozivom na broj 060 9000. Zajedno možemo sve", poručio je Rus.

"Lijepi pozdrav svima. Moje je ime Amir Kazić Leo. I u ovim čudnim vremenima slavimo život i podržimo rad Zaklade Ana Rukavina pozivom na broj 060 9000", naglasio je pjevač.

"Pozdrav, ja sam Lana Klingor Mihić. Pozivam vas da i u ova teška vremena brinete jedni o drugima, budete dobri jedni prema drugima i naravno na taj način podržite i rad Zaklade Ana Rukavina pozivom na broj 060 9000", poručila je Lana.

