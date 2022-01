Kada su prije nekoliko dana objavili kućni video u kojem zanosno plešu, pjevačica sa statusom najseksi Hrvatice Žanamari i njezin suprug Mario Perčić izazvali su lavinu komentara na društvenim mrežama. Epitetima najzgodnijeg domaćeg para časte i Franku i Vedrana Ćorluku te Brunu Petkovića i Ivu Šarić, a tko su ostali na ovoj listi, saznajte u prilogu In magazina.

Žanamari odavno nosi titulu najseksi Hrvatice, a sudeći prema redovitim treninzima ova će mama na vrhu te liste i ostati. Njezin suprug glazbeni i videoproducent Mario Perčić bivši je model pa kad ovo dvoje udruži snage rezultat je video koji nikog ne ostavlja ravnodušnim. Uz brak i roditeljstvo, Žana i Mario dijele i poslovne obveze.



''Moram priznati da je divno raditi sa svojim suprugom. I prije u životu sam nekako pokušala surađivati recimo sa rodbinom i tako nekim tko mi je blizak ali to ne funkcionira uvijek. Recimo, da moram surađivati sa svojom mamom mislim da bi to bio kaos, ali kod Makija je drugačija situacija jer se mi fenomenalno slažemo. On točno zna što ja želim'', priča Žanamari.



Franka ima titulu jedne od najljepših pjevačica, a njezin suprug Vedran Ćorluka najzgodnijih nogometaša. Nije čudno da ovi supružnici ne silaze s ljestvica najljepših domaćih zaljubljenih parova.



Ćorluka se nedavno vratio u Zagreb, koliko Franki znači taj svakodnevni susret s mužem?

''To je sad totalna novina u životu, ogromna promjena, i meni njemu i malom, tako da smo sad napokon svi zajedno, uživamo, privikavamo se jedan na drugoga, ali je sve stvarno super'', rekla je Franka.



Listu najzgodnijih domaćih parova nastavlja još jedan nogometaš. I Andrej Kramarić uživa u bračnoj idili, a odabranica njegova srca je lijepa Mia. Prošle su godine postali roditelji. Baš kao i njegov kolega Bruno Petković i manekenka Iva Šarić. Upravo su Bruno i Iva redoviti stanari na vrhu ljestvice najseksi domaćih parova, a sada i roditelja.



''Beba je, kao i kod svakoga, tako i kod nas, unijela neki novi život i tu neku notu. Ja ne znam kako to opisati, moja djeca su se tome jako veselila, ali oni su mene užasno iznenadili kako su prihvatili bebu i ponašaju se zaštitnički prema njemu. Jako dobro funkcioniramo, iskreno malo sam se čak i bojala, ali jako jako smo dobar tim'', priznala je Iva.



Nogometaši kao da su pretplaćeni za ovu listu. Niko Kranjačar i glumica Zrinka Cvitešić izazivaju pomutnju gdje god se pojave. Baš kao i Mateo Kovačić i njegova Izabel. I pjevačica Albina sretno je zaljubljena u nogometaša Hajduka Ivana Ćalušića.



''Neću skrivati, sretno sam zaljubljena. Detalje ne moram otkrivati, ali to je, ja bih rekla, simpatija iz djetinjstva, kockice su se i nama posložile, sudbina nas je spojila. Drago mi je jako što se međusobno puno podržavamo i što oboje živimo za svoje snove i ne ograničavamo se u nikojem segmentu'', rekla je Albina.



Listu najzgodnijih domaćih parova zaokružit će jedan glumački. Momčilo Otašević i Jelena Babić Otašević nedavno su dobili svoje drugo zajedničko dijete pa uživaju u roditeljstvu.



Vrhove lista najzgodnijih ovi su parovi već osvojili, no čini se i listu najsretnijih i zaljubljenih do ušiju.

