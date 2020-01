Htio je biti veterinar, no život ga je odveo u glumačke vode. Zato danas spaja ugodno s korisnim pa kazališne daske u slobodno vrijeme jedva čeka zamijeniti seoskim gospodarstvom na kojem se skrasio. A sada nam je otkrio kako je ovakav način života prihvatila njegova nova djevojka Sara Hdagha.

Prvi dani 2020. Dušanu Bućanu su donijeli ono što je već dugo čekao - malo mira i slobodnog vremena.

''Završile su mi obaveze u kazalištu i došao sam jednostavno kući i sad sam sa svojim životinjama, s prirodom, s nebom, suncem, mjesecom i radim zapravo ono što me veseli'', otkrio nam je Dušan.

A veseli ga učenje novih stvari.

''Koliko god sad to glupo zvuči, kao neka floskula, ali trudim se, što je više moguće, svijet promatrati očima djeteta. I volio bi to nekako ne izgubiti u životu. Naučio sam se nekoj ozbiljnosti i odgovornosti u trenutku kad sam se počeo zapravo baviti životinjama'', priča.

Ljubav prema selu otkrio je nakon prve u nizu brojnih avantura koje je prošao s Borisom Veličanom.

''Bili smo zajedno na Aljasci, pa kod Sjevernoameričkih indijanaca, Navahosa, onda smo bili u cenralnoj Aziji, neki dio Afrike. Nakon tog našeg prvog zajedničkog putovanja na Aljasku ja sam i došao živjeti na selo, Aljaska je za mene bila apsolutni okidač za bilo šta što sam poslije radio.

Taj osjećaj kad sam prvi put vidio medvjeda od dva i pol metra uživo, zaledio sam se, to je nešto što ne zaboravljaš. Da mogu ponoviti, radio bi triput luđe'', kaže.

A sada ja na red došla i - ljubav. Njegovu nedavnu premijeru zasjenili su medijski naslovi o vezi s bivšom manekenkom libijskih korijena Sarom Hdaghom koju Dušan ljubi već nekoliko mjeseci. PItali smo ga što misli što ju je najviše privuklo.

''A ne znam, to moraš nju pitati što se toga tiče. Ja se samo nadam da je pala na ono iznutra, ne na ovu ugodnu vanjštinu'', šali se.

A čime je ona njega osvojila.



''Sobom? Cijelom. Apsolutno, da. Posebnošću. Netko te privuče jer je drugačiji od ostalih i tu se nađete, dijelite neke zajedničke interese, postoji uvijek, naravno, neka kemija, ali u konačnici postoji i ono nešto neopipljivo. Jesu li to feromoni, testosteron, progesteron, estrogen, šta god. Možda se to zove i ljubav'', objašnjava.

Bivša manekenka vrlo se lako i brzo prilagodila Dušanovu stilu života.

''Da, ovo sam ja, da. Ujedno što sam i scena, televizija, blještavilo, kvazi blještavilo... Ne znam, valjda dobro. Mene trenutno ovo ispunjava i trudim se živjeti život koji me puni. Dok god to tako funkcionira'', rekao je.

Iako bi sijede, koje su unatrag koju godinu počele krasiti njegovu frizuru, prekrio za potrebe uloge, u stvarnom životu one mu ni najmanje ne smetaju.

Upravo su šarmantne sijede proslavile brojne glumce, pa ne sumnjamo da će u njegovu slučaju biti išta drugačije, no Dušan je glumac postao spletom okolnosti.

''Daleko od toga da ja ne volim taj posao, mislim, u tom poslu sam zato što ga volim, da ga ne volim, ne bi ga radio. Ali sam odmalena htio biti veterinar, to mi je bilo super, htio sam ujedno biti i astronaut. Pilot. Pilot i veterinar, to mi je bilo nekako najinteresantnija stvar'', priča.

No njegovu zaigranu karakteru, složit će se mnogi, gluma je sjela kao naručena.

''Bio je jedan intervju od sir Anthony Hopkinsa. I on je rekao nešto jako zanimljivo, rekao je: kao glumac ja sam proživio tisuću života, ali nijedan nisam proživio do kraja. I to je nešto što mi se jako usjeklo. Gluma jest igra, gluma je jedna velika igra. Glumci su imali tu sreću i privilegiju, kako god to nazvali, da su se ostali igrati i još od toga zapravo mogu živjeti. Mislim da je to jedna vrlo lijepa i posebna stvar'', zaključio je.

