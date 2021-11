Lana Jurčević se uz titulu pjevačice može pohvaliti i statusom uspješne poduzetnice. Njezin brend kozmetike sve se više širi pa sada zapošljava desetak ljudi i radi punom parom. Ovih je dana proslavila 37. rođendan i našalila se da će se, kako stvari stoje, njezina djeca igrati s unucima njezinih prijateljica. O uspjehu, škembici, predrasudama, ali i što je veže za Severinu, Lana Jurčević sve je ispričala Davoru Gariću za In magazin!

''Ali fakat dođeš u neke godine kad malo shvatiš ''ajme, to je tako trebalo biti, dobro da se to sve dogodilo jer me to dovelo do toga i toga'', tako da ne kaže se za bezveze ''svako zlo za neko dobro''. Samo moramo biti strpljivi, e to najgore, obuzme nas ta negativa i crnilo, ajme, šta sad, ajme, šta sad, ali fakat, strpljen spašen'', započela je Lana razgovor.



Godine je ipak ne zabrinjavaju previše. Uživa u ljubavnoj idili i poslovnim uspjesima, no ne teku uvijek med i mlijeko.



''Mislim da je užasno bitno kakav nam je mindset u tim momentima, koliko smo borci. Kad mi netko kaže ''Ti ne možeš, ti nešto...'' Ja imam tu sreću da ja taj inat izvučem iz sebe, ja ga fakat iskoristim i usmjerim u nešto dobro'', priča Lana.



Lanu krasi i titula poduzetnice. Glazba i showbizz su u prisilnom stadiju mirovanja, no ljenčarenja nema.



''Pune ruku posla, ja više ne mogu ni spavati, ja se budm u 6 sati, milijardu ideja, idemo akcija akcija, onda teroriziram sve'', priča.



Njezin brend kozmetike sve se više širi.



''Mi smo krenuli iz male kuhinjice, svi pakirali zajedno, lijepili naljepnice, sad je nas 10 u timu i radimo ne u jednoj smjeni nego u dvije pa skoro nekad i prema trećoj. Puno je svega, puno se stvara... Mislim da me to nekako i psihički malo spasilo kroz cijelu ovu pandemiju'', kaže.



U pandemiji smo svi nabacili i pokoji kilogram viška. Lana i te prizore bez ustručavanja podijeli itekako javno.



''Ja sam izbacila onu sliku koja je po svim mjerilima i svi menadžeri na svijetu bi rekli ''ne možeš izbacivat sliku gdje ti se vidi celulit, škemba i to'', ali mislim da sam ja tako neki odnos s ljudima uspjela postić i izgradit gdje mene netko ne gleda kao komad mesa'', priča Lana.



Upravo o prihvaćanju svojeg tijela sa svim vrlinama i manama, često razgovara sa svojim obožavateljima.



''Ako netko gleda ''Zašto njoj sad tu škembica malo strši?!'' Ja mislim da je to kao prvo jako smiješno, a drugo, super je prilika da kažem ženama - sve te lijepo pošaljite u mic mic i riješite to, nemojte da vas nitko karakterizira ili vrednuje po tome koji ste konfekcijski broj'', poručila je!



Manje po konfekcijskom broju, a više po brojnim hitovima vrednovat ćemo Laninu gotovo 20 godina dugu karijeru. Njezin je prvi singl ''Rođena da budem prva'' bio ekskluzivan ulazak na scenu kakav se rijetkima posreći. Otpjevala ga je u duetu sa Severinom.



''Ja ne znam kako se to sve nekako posložilo, ja bih rekla da je to bio ulazak na velika vrata, definitivno sam, dobila puno medijskog prostora i mislim da je od nje to bilo nekako jako...da je pokazala svoju lijepu, jako lijepu stranu, netko drugi na njenom mjestu to vjerojatno ne bi - ''zašto bih ja sad nekom tko tek dolazi dao neki vjetar u leđa!?'''', priča Lana.



U međuvremenu je potpisala ugovor sa svjetskom izdavačkom kućom i promijenila ime u La Lana, a producenti joj kuju planove za nastavak svjetske karijere.



''I jako su zahtjevni, tako da dižu ljestvicu i moju, tako si nekad mislim ''Ovo vam nije dovoljno dobro? Kak vam ovo nije dovoljno dobro?'' A oni ''Ne, ne, mora bit bolje, još bolje!'', tako i što se tiče autora koji pišu pjesme, tako da imamo sad jednu u rukavu i nadam se da će to bit to!'', priča Lana.



Poznavajući Lanu, možemo reći da sve već miriše na hit.

