Tridesetpetogodišnja Zagrepčanka Petra Hajduk već godinama u Londonu gradi svjetsku karijeru profesionalne plesačice i modela, a nedavno je dobila i ulogu u filmu s najvećim holivudskim imenima. Za In magazin je, među ostalim, otkrila svoje iskustvo s Robbiejem Williamsom te što joj uzrokuje najveći stres neposredno prije izlaska pred milijunsku publiku.

Petra se cijeli život bavi plesom, a svoje znanje u Hrvatskoj je stjecala učeći u Školi suvremenog plesa Ane Maletić, kod Tihane Škrinjarić, Larise Lipovac i Alena Sesartića. Nakon završetka srednje škole, uz bezrezervnu pozporu roditelja otišla je na plesne akademije u Rotterdamu i Londonu.

''Pokušala sam surađivati sa svim koreografima u Hrvatskoj, ali jednostavno sam htjela više tako da sam otišla van i htjela vidjeti što će se desiti'', kaže.

A dogodilo joj se ono o čemu mnogi sanjaju – suradnje i nastupi sa svjetskim zvijezdama poput Robbieja Williamsa, Cheryl Cole, Sama Smitha, Dua Lipe te Adama Lamberta.

''Odlično mi je bilo kad sam surađivala s Adamom Lambertom jer smo radili mini turneju po Europi i onda sam vidjela kakav oni život imaju jer smo svaki dan bili na letu za negdje. Praktički iz aviona na scenu, sa scene u avion. To mi je bilo fascinantno vidjeti kako zapravo ti pjevači žive i na sve su strane. Ne znam je l' uopće spavaju'', kaže.

Kakvo je iskustvo s Robbiejem, je l' šarmer kao što se priča?

''Pa je i sve koje sam upoznala su bili jako dragi, pričali s nama plesačima, upoznali se, nisam imala nikakva neugodna iskustva s nikime. Robbie je bio super, zezao se s nama…'', kaže Petra.

Petra je imala čast sudjelovati i u svečanoj ceremoniji otvaranja Olimpijskih igara u Londonu.

''To je bilo zabavno raditi, svim plesačima je to bio hit. Neki plesači su bili u velikoj Areni, ja sam bila na Wimbledonu i to mi je bilo prvi put i uspjela sam vidjeti i tenisače i slikati se na tim terenima što mi je super bilo'', kaže.

Otkrila nam je i da je uoči nastupa na velikim svjetskim pozornicama, poput onih za Brit Awards ili X Factor, stres nemoguće izbjeći.

''Em je live, ako pogriješiš svi će vidjeti, nema ponavljanja kao na spotu. Ako radiš svaki tjedan onda u tom tjednu moraš naučiti 100 koreografija u dva tri dana, onda dođeš na scenu i prije nego što izađeš ti koreograf trči nešto promijeniti pa to moraš u glavi sve posložiti tako da prije toga je sve stres. Ljudi misle super ti je, na sceni si, ali kad je tako nešto veliko onda je stres i nervoza. Ali nakon toga je odličan osjećaj kad završiš i kažeš „OK, sve sam dobro odradila, sve je dobro!'', priča.



Kada ne pleše sa zvijezdama, Petra uživa u ulozi modela. Osobito je vesele reklame i neograničene mogućnosti transformacija.

''Kao model mi je super raditi jer te stvarno pretvore u što god hoće jer jedan dan ću imati periku i izgledati skroz drugačije, da me ne možeš prepoznati, onda šminka radi sva čuda tako da mi je to uvijek zabavno'', priča.

A u posljednje vrijeme je najviše vesele filmske uloge. Prošlog ljeta je u Belfastu snimala film ''The school for good and evil'' koji će ove godine izaći na Netflixu. Režirao ga je Paul Feig, a glume velikani poput Charlize Theron, Laurencea Fishburnea, Bena Kingsleyja i Kerry Washington.

''Bilo je naporno jer su dizanja bila u četiri ujutro jer glumim jednu od vila pa su morali prostetike raditi na licu i šminka i to sve, tako da je bilo naporno, ali jedno od najdražih iskustava na filmu'', kaže.

Zbog strogih pravila na setu ovog puta, nažalost, nije imala priliku upoznati holivudske zvijezde.

''Sada u ovo covid vrijeme nažalost nema druženja, uvijek smo svi odvojeni. To s vilama je sve bilo green screen tako da sam morala zamišljati da sam s drugim glumcima i onda je još puno teže. Sad znam kako je svim tim glumcima koji moraju glumiti da se bore s nekim, da je netko ispred njih, a zapravo nema nikoga. Tako da je malo zeznuto, ali jednostavno se moraš upustiti u to i zamisliti da su glumci ispred tebe'', objasnila je.

Iako je već dugo u showbizzu u kojem je ostvarila mnoge snove, ovu talentiranu, skromnu i samozatajnu djevojku tek čekaju, sigurni smo, još mnogi trenutci za pamćenje.

IN magazin gledajte od ponedjeljka do petka u 17:30 na Novoj TV, a propuštene emisije pogledajte besplatno na novatv.hr.

Jedna od najvećih zvijezda u regiji odmara od šminke i ne prestaje nizati badiće od kojih je svaki manji od prethodnog +31

Ivano Balić bivšu suprugu oženio je jako mlad, a nakon razvoda je pronašao sreću s lijepom odbojkašicom Mirelom +6