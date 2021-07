Krunu i lentu nove Miss sporta Hrvatske ponijela je mlada Zagrepčanka Borna Mohač, koja se 14 godina profesionalno bavi tenisom. Okrunjena ljepotica ljubi mladog dinamovca, a za IN magazin je otkrila da ju je osvojio humorom i osmijehom.

Borna Mohač ponijela je titulu nove Miss sporta Hrvatske. Emocije nije ni pokušala sakriti.



''Imam 20 godina, dolazim iz Zagreba, već duže od 14 godina igram tenis profesionalno. Jako puno truda i rada je uloženo. Najdraži uspjeh mi je zasigurno prvo mjesto na seniorskom državnom u parovima, kad sam napunila 14 godina. To je bio velik rezultat, nakon toga me zadesila ozljeda i operacija, ali uspjela sam se vratiti i čvrsto stojim nogama na terenu i nadam se da idem dalje", priča Borna.

Posebnost ovog izbora ljepote je u tome da se natječu isključivo sportašice. U talent show dijelu programa pokazale su ono u čemu su najbolje.



''Meni je drago da cure vode računa o sebi i o svom izgledu iako su sportašice, da promijenimo tu sliku da su sportašice grube i, kako kažu, muškobanjaste. Zapravo i nisu, mogu biti i nešto drugo'', kaže Amina Kajtaz, Miss sporta Hrvatske 2020. godine.



Na izboru Miss sporta zapjevala je mlada Beta Sudar. Mnogi ne znaju da je ta ljepotica i bivša nogometašica.



''Bavila sam se nogometom dugih sedam godina i onda sam negdje nakon pete godine otkrila da znam pjevati. Tad sam odlučila da bih ja sve to, i loptu, i kopačke, i sve, radije zamijenila pozornicom, bila pred publikom'', priča.



Među brojnim ljepoticama našli su se i mladi domaći pjevači koji dame šarmiraju svojim glasom. Evo što je njima presudno kod ljepšeg spola.



''Svakako oči i osmijeh. To je prvo što se primijeti na djevojci. To je nekako ogledalo njezine duše, njezine osobnosti. Da je zabavna, naravno'', kaže.



''Mislim da su oči te koje me osvajaju. Znam da je to klišej, ali nekako stvarno mislim da su oči te koje me osvajaju, a onda sve ostalo dođe s tim'', govori pjevač Roko Vušković.



Ne znamo bi li najljepšu sportašicu osvojio kakav zavodnik s gitarom ispod njezina prozora, no kada je sport u pitanju - nema mnogo dvojbi o tome tko joj je na prvom mjestu.



''Novak Đoković, on je moj izbor po svemu'', kaže.

Bornino srce osvojio je nogometaš, a ne tenisač.

''Pa to je istina, ali o tom ćemo nekom drugom prilikom! Jako je zabavan i volim njegov osmijeh'', samo je kratko otkrila.

Šuška se da je novu Miss Sporta osvojio mladi dinamovac, a sudeći prema njezinu osmijehu, toj su mladoj dami i u poslu i u ljubavi putevi posuti ružama.

