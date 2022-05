Zagreb Ladies Open Players Party, uz tenisačice, privukao je i poznate Hrvate. Iako je rijetko viđamo u javnosti, ondje je zablistala i Iva Majoli te otkrila tajnu svojeg mladolikog izgleda. Koji je pak ljubavni status, prema mnogima, najatraktivnije hrvatske tenisačice Jane Fett, kakva će svekrva biti Snježana Schillinger te priželjukuje li uskoro i ulogu bake, otkriva naša Anja Beneta.

Najbolja hrvatska tenisačica svih vremena i osvajačica Roland Garossa 1997. u Parizu, na Zagreb Ladies Open Players Partiju pljenila je pozornost u elegantnom izdanju. Mnogi su se pitali koja je tajna mladolikog izgleda izbornice ženske teniske reprezentacije. Ne koristi puno šominke, a izgleda fenomenalno.

''Moram krasti od kćerke, sad je došlo to vrijeme, ali da, ne koristim, malo maskare, rumenila i malo ruža i to je to'', rekla je Iva.

Petneastogodišnja Ivina kći jedinica Mia, uz to što je narasla i postala prava ljepotica, baš poput majke voli i bijeli sport. Ima li nade da sustigne mamu?

''Mislim da nema, igra više rekreativno, škola, mozda faks poslije, ali za sada stvarno rekreativno i mislim da će na tome ostati'', priča Iva.

Možda se Ivina nasljednica krije među mladim nadama hrvatskog tenisa?

"Mislim da imamo super mladu ekipu koju i dalje predvodi. Petra Martić koja je možda malo senior, ali i dalje je u top formi. Ne smijemo zaboraviti ni da su Donna Vekić i Ana Konjuh jako mlade. Ali daleko od toga da i ove njajmlađe generacije koje predvodi Petra Marčinko, tu su i Tara Wurth i Antonija Ružić su genijalne. Ggenijalno za ženski tenis da imamo tako mladu reprezentaciju i ja stvarno želim svima da naprave što bolje uspjehe'', zaključila je Iva.

Iako je zbog ozljede prepone bila primorana predati susret prvog kola Zagreb Ladies Opena, tenisačica Jana Fett nije propustila players party.

''Volim izaći, ali ne previše. Tokom tjedna sam doma uvijek i dok su naporni treninzi ni nemam vremena niti volje jer sam dosta umorna , ali tu i tamo volim izaći i opustiti se'', kaže.

Nekadašnju top 100 igračicu svijeta smatraju i najatraktivnijom hrvatskom tenisačicom. Vjerujemo da mnoge muškarce zanima njezin ljubavni status.

''Da, slobodna sam, tako da evo... Volim zabavne dečke, da vole zabavu ali da su pametni u isto vrijeme. Ne volim kad previše izlaze, volim imati to pod kontrolom, tako da... To bi bio moj tip'', zaključila je i priznala da je malo ljubomorna.

No zato nimalo ljubomorna na buduću snahu nije Snježana Schillinger koja je ja suprugom Franzom i jedan od pokrovitelja Zagreb Ladies Opena. Na društvenim mrežama Snježana se pohvalila da se sin Dino zaručio pa nas je zanimalo kakva će biti svekrva.

"Svekrva je uvijek sve kriva, tako se kaže. Ali, ja ću citirati Vedranu Rudan: ja jako dobro znam svog sina, tako da snahi neću prigovarati, neka ga nosi. Nek se brine dalje za njega, neka ga bedina. Nisam tip mame koja zove cijelu noć di si, šta si, da svaki dan zovem pet puta, mislim da ću biti cool, ali vidjet ćemo'', kaže Snježana Schillinger.

O budućoj svadbi malo se zna, no jedno je sigurno.

"Zna se utoliko što ja neću biti event manager. Vjerojatno ću pokušati nešto sugerirati, ali on je zaruke fenomalno organizirao tako da kao da je mene pitao, a nije me pitao'', govori Snježana.

Snježana nema ništa protiv da se uskoro ostvari i u ulozi bake.

''Bit ću presretna kada i ukoliko se to dogodi'', kaže.

U ulozi pak supruga uskoro će se naći bubnjar Pravila igre Goran Belošević. Nekad uspješni tenisač, koji je zbog ozljede ruke prije 15 godina, reket ostavio po strani, ipak je našao način da se vrati bijelom sportu.

''Jedan od mojih najboljih prijatelja je ditrekor Zagreb laides opena vec 15 godina i prosle godine smo se odlučili da skupa radimo i ženski turnir, ali i muški tenis, i evo mene nakon 15 godina u tenisu jedna malo drugačija uloga, ali jako lijepa i jako sam sretan što sam opet u tenisu'', kaže Goran Belošević, zamjenik direktora Zagreb Ladies' Opena.

No obožavateljice Pravila igre ipak nemaju razloga za brigu. Jer glazba i dalje ostaje velika ljubav bubnjara i menadžera poznate grupe.

"Glazba je nešto što jako volim, obožavam svirati i jako se veselim koncertima koji slijede ovo ljeto'', otkrio je.

