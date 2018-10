Predstavljamo vam Yogija Lonicha, glazbenika hrvatskih korijena koji je pozornicu dijelio s Princeom, Stonesima, Shakirom, Aerosmithom i mnogim drugim slavnim imenima. Sve to zamijenio je mirnim, obiteljskim životom u Zagrebu.

Alaniss Morissete, Shakira, Anastacia, Aerosmith, Rolling Stones, The Doors i Leny Kravitz. To su samo neki od svjetski poznatih glazbenika s kojima je Yogi Lonich zasvirao na velikim pozornicama. Rođen je u Kaliforniji, majka mu je iz Perua, a otac - Hrvat.

''Moj otac je kod kuće imao akustičnu gitaru iako je nije svirao, pa sam se krenuo malo igrati s njom. On mi je rekao ako naučiš svirati pjesmu Folsom prison blues od Johhnya Casha kupit ću ti električnu gitaru. Dva dana kasnije sam je odsvirao i dobio svoju prvu električnu gitaru.'', započeo je Yogi svoju priču.



Sestra Plavka, također glazbenica, bila mu je najveća inspiracija, a on je, zahvaljujući iznimnom talentu i radu, vrlo brzo počeo plijeniti pozornost velikih zvijezda. Među njima je i pokojni pjevač Soundgardena Chris Cornell. Bili su toliko bliski da je Yogi Chrisu dopustio da mu tijekom koncerta obrije glavu.



''To je za mene bila velika stvar jer sam bio veliki obožavatelj njegove glazbe prije nego što sam ga upoznao i zasvirao s njime. Za mene je to doista bilo ostvarenje sna'', kaže nam.

Kao što netko ležerno govori o kavi s prijateljima, on sipa iz rukava priče od kojih padaju vilice.



''Bio je prepun klub, hollywoodska scena, jako kul i svirao sam solo, zatvorio oči, uživio se i odjednom je publika postala glasnija, a ja sam pomislio vau mora da rasturam. Ljudi su ludovali, vrištali i to mi je postalo sumnjivo pa sam otvorio oči da bih pored sebe ugledao Princea kako svira na klavijaturi'', prisjeća se.

A kasnovečernja druženja u hotelskoj sobi s Mickom Jaggerom samo su kap u moru zvjezdanih uspomena.



''Veoma je šarmatan, inteligentan, mozak iza Rolling Stonesa. Imao je ugovore na stolu i veoma je ozbiljan umjetnik te je taj put bio i potpuno trijezan, nije pio, ali je pušio nešto. Bilo je već 4 ujutro i rekao sam prijateljima možda bismo trebali ići, imamo svirke sutra. Pa smo mu rekli - Mick hvala na svemu, ali veoma je kasno moram ići, a on je odmah poskočio ne, ne molim vas, nemojte žuriti, dovršite svoja pića. Nevjerojatan je džentlmen. '', priča nam.



Većina starih rcokera poput AC/DC-a, kaže, danas uživa u mirnom ispijanju čaja u backstageu. Nakon brojnih inozemnih svirki, Yogi danas gušta u mirnom životu u Hrvatskoj, u koju se sa suprugom doselio prvenstveno zbog kćeri Anike.



''Za mene je bilo pitanje želimo li svaki dan voziti dijete u školu pola sata ili želimo da ona sama može pješice u školu, a da je sigurna. Također djeca ovdje ranije postaju neovisna i ovdje je obrazovanje bolje. '', objašnjava nam.



Hrvatski korijeni u ljubavnoj priči njega i Lane bili su, kako kaže Yogi, prst sudbine.



''Bila je prekrasna i inteligentna, ali i činjenica da je Hrvatica je bila veoma važna, jer moj tata je s Ugljana i uvijek sam osjećao povezanost sa Hrvatskom, tako da kad sam je upoznao činila mi se odmah kao obitelj'', priča.

Ovdje je igrom slučaja postao dijelom benda Ede Majke, iako je kao glazbenik i tekstopisac već zaintrigirao Massima, Hladno Pivo, Tinu Resnik i brojne druge hrvatske glazbenike. No, ovdašnja glazbena scena daleko se razlikuje od one u L.A-u.



''Došao sam na probu 15 minuta ranije i pitam se gdje su svi. Nakon još 10 minuta nema nikoga, sad se već brinem gdje su i zovem Edu. On mi kaže da su preko u kafiću na kavi, iako mi nije bilo jasno zar ne počinjemo s probom, ali me zvao, dođi sjedni s nama i tako sam upoznat s vašom tradicijom ispijanja kave'', našalio se.



I dok su oni ovdje pronašli svoju malenu obiteljsku idilu, hrvatska glazbena scena dobila je pravu svjetsku zvijezdu koju ćete zasigurno slušati na domaćim pozornicama.

Cijelu priču pogledajte u prilogu IN magazina.

IN magazin gledajte od ponedjeljka do petka u 17:30 na Novoj TV, a propuštene emisije pogledajte besplatno na novatv.hr.