Američka glumica Whoopi Goldberg suspendirana je u utorak na dva tjedna iz ABC-jeve emisije "The View" koju vodi, jer je dan ranije ustvrdila da holokaust nije bio utemeljen na rasizmu, objavila je voditeljica odjela za vijesti Kim Godwin.

Unatoč tomu što se 66-godišnja Goldberg dvaput ispričala zbog izjave koja je izazvala gnjev i kritike javnosti, najprije u ponedjeljak u emisiji "The late Show", a potom ponovno u sljedećoj emisiji "The View" u utorak ujutro, predsjednica ABC Newsa je pojasnila kako smatra da to nije dovoljno.

"Odmah stupa na snagu - suspendiram Whoopi Goldberg na dva tjedna zbog njezinih pogrešnih i štetnih komentara", tvitala je Godwin na računu TV kanala ABC za odnose s javnošću.

"Premda se Whoopi ispričala, zamolila sam je da izdvoji malo vremena te da razmisli i shvati kakav utjecaj mogu imati njezine izjave. Svi zaposlenici ABC Newsa solidarni su s našim židovskim kolegama, prijateljima, obiteljima i zajednicama."

Tema holokausta pokrenuta je u emisiji kada se raspravljalo o odluci škole u Tennesseeju da iz nastavnog programa izbaci roman iz 1986. "Maus: A Survivor's Tale", koji govori o nacističkim logorima iz Drugoga svjetskog rata. Pritom je Whoopi među ostalim rekla da holokaust nema veze s rasizmom.

"Radi se o nadmoći bijelaca. Oni su počinili zločine nad židovima i Romima", kazala je njena kolegica Ana Navarro, na što je Goldberg rekla da se radi o "dvjema grupama bijelaca".

Njezino je mišljenje razgnjevilo mnoge.

"Whoopi, tvoje je mišljenje pogrešno. Holokaust je bio rezultat sustavnoga nacističkog uništavanja židovskog naroda. Nacisti su smatrali da su židovi inferiorna rasa", napisao je na Twitteru Jonathan Greenblatt, direktor Židovske organizacije za borbu protiv mržnje Anti-Defamation League.

Meghan McCain, koja je nekad bila jedna od voditeljica "The Viewa" je napisala: "Antisemitizam je otrov koji se sve više opravdava u našoj kulturi, a samim tim i na televiziji."

"U današnjoj sam emisiji rekla da holokaust nije bio utemeljen na rasizmu, već da je riječ o 'čovjekovoj nečovječnosti prema čovjeku'. Trebala sam reći da se radilo o objema ovim stvarima. Židovski je narod diljem svijeta uvijek imao moju potporu i tako će i ostati. Žao mi je zbog boli koju sam prouzročila", rekla je u isprici Goldberg.

Naša najvatrenija navijačica u provokativnoj pozi pokazala svu svoju raskoš: "Guza od milijun dolara" +36

Slikovite scene seksa u novoj hit-seriji mnoge su šokirale: "Nemojte gledati s roditeljima, nisam ovo očekivala!'' +16