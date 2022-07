Nakon tate Siniše i sestre Brigite, Vilibald je treći član obitelji Vuco koji je ZAplivao glazbenim vodama. U svojem prvom videospotu ugostio je simpatičnu hrvatsku tenisačicu te nam otkrio je li riječ o novoj ljubavi. Kako se proveo u svojem debiju na Splitskom festiVAlu i kakvi su mu planovi za budućnost, otkrio je našem Bojanu Kosijeru.

Vilibald je na svoj 26. rođendan objavio videospot za pjesmu ''Ludo srce'' s kojom se predstavio glazbenom svijetu i to na Splitskom festivalu.

''Bio je glazbeni debi uopće da nastupam pred publikom i još je bilo uživo sve tako da sam baš oduševljen. Meni je to bio odličan osjećaj i uživao sam u tome i još smo iznenadili na trećem dijelu gdje je otac upao'', priča i dodaje.

''On je napravio taj solo i puno mi je pomogao sa svojim savjetima jer ovo je bio moj prvi nastup. On je u tome cijeli život i dao mi je puno dobrih savjeta tako da prošao je i sigurno ako bude nešto u budućnosti moći će mi biti gost'', kaže.

A njemu je gošća u videospotu tenisačica Ana Konjuh.

''Pa Ana je moja prijateljica i družimo se često i ona je u tenisu, stalno na turnirima. Sad je imala neku ozljedu prije mjesec i pol dana, pukla joj je fibula pa kako je sad u oporavku ja sam ju pitao bi li snimila spot sa mnom i pristala je. I njoj je to bilo novo iskustvo i baš smo uživali što će se, nadam se, vidjeti'', kaže.

Već vidimo naslove - je li ovo nova djevojka Vilibalda Vuce? Dakle?

''Je, prvo Domenica, sad Ana, ali to mi je samo prijateljica, ali neka pišu što hoće. Moje je srce slobodno'', kaže Vilibald.

Vilibald se voli isprobavati u novim situacijama pa je zato i prihvatio poziv Domenice da s njom i Alanom Walmeom nastupi u showu Nove TV Ples sa zvijezdama.

''Ja sam nekako pristao na to, volim plesati, nisam ja nikad plesao u životu, ali volim u društvu kad je neka muzika uvijek sam u ritmu i u tjedan dana sam morao naučiti jive i bilo je naporno, nije bilo lagano kao što sam mislio jer ima tu za upamtiti pokreta i svega, ali mogu reći da je bilo dobro iskustvo'', kaže.

Vilibaldu je još uvijek ipak najvažniji nogomet, a nakon prošle sezone koju je proveo u Hrvatskom dragovoljcu i prekinuo ju zbog ozljede, veseli se novim izazovima na terenima.

''Ali evo sad je to sve u redu, treniram normalno, igram, zdrav sam i nadam se da ću sad naći neku sredinu gdje ću biti zadovoljan'', kaže.

A da i s glazbom ima ozbiljne planove dokazuje i činjenica da je s početkom pandemije odlučio naučiti svirati gitaru i to sam, bez očeve pomoći.

''Baš sam zapeo za to i u ove dvije godine sam baš napredovao i zavolio to jako i to mi je postao baš hobi koji kad god mogu uvijek mu se vraćam i koji me uvijek oraspoloži'', rekao je za kraj.

Cijeli razgovor pogledajte u prilogu In magazina.

In Magazin gledajte od ponedjeljka do petka u 17:30 na Novoj TV, a propuštene emisije pogledajte besplatno na novatv.hr.

Ove fotografije objašnjavaju zašto ovu ženu zovu boginjom ljepote, njoj Photoshop definitivno ne treba! +30

Naša glumica našla se na listi najljepših na svijetu, a uzdahe mami i u 61. godini: "Savršena u svakom pogledu" +27