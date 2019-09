Seniorska momčad Mladosti počela je s pripremama za novu sezonu.

Vodimo vas na bazen vaterpolskog kluba "Mladost" koji je na trenutak postao kulisa za snimanje vruće kampanje domaćih vaterpolista.

Nisu se morali previše zamarati oko odjevnih kombinacija jer im je njihova "radna oprema" - kupaće gaćice - sasvim dovoljna. Otkrivamo kako izgleda kad domaći vaterpolisti, umjesto na utakmicama, blistaju u ulozi modela i upozoravamo da slijede kadrovi opasni za one lako zaljubljive prirode.

Seniorska momčad Mladosti počela je s pripremama za novu sezonu. Jedan od prvih zadataka bio je za neke veći izazov nego utakmica u bazenu. Na trenutak su postali manekeni za potrebe snimanja nove promotivne kampanje.

"Draže mi je raditi trening nego ove stvari. Naporni su ovi sa strane. Non stop nešto zahtjevaju, lijevo,desno. Draže mi je plivati 3, 4 kilometra nego ovo raditi", iskreno priznaje Aljoša Kunac, a s njim se slaže i timski kolega Luka Bukić. "Nikad to za nas sportaše nije omiljeni dio treninga, ali treba i to odradit, odradili smo i bilo je OK."

Tko je najbolji maneken među vama vaterpolistima? Priča se da je to Franko Lazić. Upravo je taj mladi napadač jedan od razloga zašto je na tribinama sve više obožavateljica vaterpolskih bravura. Kako žene reagiraju kad im kaže da je vaterpolist?

"Pa ne znam, ništa posebno. Vjerojatno bi bolje reagirale da kažem da sam nogometaš", ističe. "Pa nisam baš primijetio da je tu neka pažnja velika, ali eto, ako vi tako kažete", dodaje skromno njegov kolega Lovre.

Uz naporne treninge Žapci su i izvan terena dobro uigran tim. I slobodno vrijeme često provode zajedno.

"Dobri smo prijatelji, jer da nismo dobri prijatelji mislim da ne bi mogli funkcionirati kao ekipa. Mislim da je to najvažnije da se slažemo i van bazena i unutar bazena", ističe Franko.

A kad zaigraju profesionalci, ispod površine se događa jednako uzbudljiv scenarij kao i iznad. Udarci u nezgodna mjesta i prljava igra katkad su sastavni dio igre, koji se ne vidi, obavijen mjehurićima.

"Ima malo i agresivnijih igrača koji to rade i namjerno pa onda moraš i vratit, tako to ide u vaterpolu." "Nažalost sudac ne može vidjeti što se događa ispod vode pa to neki igrači iskorištavaju pa bude i toga." "Puno puta završi brutalno, otvaranjem arkada i raznoraznim ozljedama, baš ružnih", samo su neki od komentara koje smo čuli.

Ono što im nikad ne smeta ako se dogodi su pune tribine. Žapci najavljuju uzbudljivu sezonu i pozivaju sve na bazen uz Savu, gdje ih čeka vrhunski europski vaterpolo.

A što su još otkrili pred našim kamerama, saznajte u prilogu u našoj galeriji.

IN magazin gledajte od ponedjeljka do petka u 17:30 na Novoj TV, a propuštene emisije pogledajte besplatno na novatv.hr.