Tužni filmovi su vjerojatno posljednja stvar koju biste u ovo vrijeme željeli gledati. No zapravo biste trebali. Jer, kako su pokazale studije, iskreno plakanje katkad je zdravo. Koji su nas filmovi rasplakali, što o nama govore suze i zašto je dobro plakati uz film, doznala je Ivana Nanut za In magazin.

Koliko puta vam se dogodilo da, gledajući film koji je toliko dirljiv, jednostavno ne možete zadržati suze. A još ako ga ne gledate sami, pazite da vas osoba koja je s vama ne vidi, a zapravo i ona plače. Vjerovali ili ne, znanstvenici kažu da su osobe koje plaču zbog dirljive scene u filmu emocionalno stabilnije, jače, društvenije i velikodušnije. Jedan od takvih filmova 'Nemoguće', zbog kojeg je svijet zaplakao, snimljen je prema istinitim događajima o preživljavanju i sudbini obitelji za vrijeme jedne od najvećih prirodnih katastrofa našega vremena tsunamija na Tajlandu 2004.g koji je usmrtio 227 000 ljudi.



Gledanje ovakvih filmova je katkad poput terapije. Od šezdeset do sedamdeset posto publike osjeća se bolje nakon što je prolilo pokoju suzu tijekom tužnog filma. Naravno, i odabir glumaca je važan, jednako I kao međusobna kemija. U ovom je slučaju to interakcija između Naomi Watts i Toma Hollanda, koji glumi njezina sina.



Glazba je također važna. Iako filmaši katkad malo pretjeruju s tužnim pjesmama, često prema ritmu znamo u kojem smjeru priča ide, dobrom ili lošem. U Oskarom nagrađenom 'Pijanistu' plakali smo I zbog sudbine glumca koji sam pokušava preživjeti Drugi svjetski rat u Varšavi, ali i zbog Chopinove glazbe.



Sjećate li se crtanog filma 'Bambi'? Vjerujemo kako su većini krenule suze kada mali Bambi ostaje bez majke. Neki crtani filmovi ostali su nam urezani u sjećanju jednostavno zbog svoje mogućnosti da rasplaču i one najtvrđeg srca, poput recimo 'Grincha'.



Gledanje filmova uz proživaljavanje tuđih osjećaja, makar bila riječ o glumi, mnogo je zdravije, poručuju znanstvenici, stoga plačite bez srama.

