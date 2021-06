Hitovi "Ne može", "Zovi Čovika", "Kako to", ali i brojni drugi, ponovno će se moći čuti uživo ovog ljeta, naime, Vojko V je otvorio koncertnu sezonu, i to u Zagrebu.

"Dva tjedna sam učio ponovno, ispalo mi je malo tekstova, sviram i sintesajzer i to sam pogotovo morao ponoviti. Tako sam dva tjedna proveo ponovo učeći. Tu je bilo 1500 ljudi i činilo mi se krivo kao da nešto nije u redu, odvika sam se od takvih skupina. Najviše što bih vidio bilo je kad bi otišao u dućan kupiti salamu, pa bude 10 ljudi u dućanu. Bio mi je mali šok, ali nakon po' ure sam se aklimatizirao na takvu situaciju", kazao je Vojko za IN Magazin.



Iako ističe kako je publika jedva dočekala ponovno uživati u glazbi uživo, nije sve teklo glatko kako je očekivao.



"Bilo je super, slikavali su se sa mnom, ali na pola koncerta je valjda netko iz stožera poslao svog reketara koji je stišao napola muziku i osjetio sam da to više nije bilo to. Ali svejedno, prva polovina koncerta je bila dobra". ispričao je.



Vojko je ponosni roditelj trogodišnjeg sinčića Petra, za kojeg kaže da je u vremenu kada nije bilo nastupa, upravo on okupirao cijelu njegovu pozornost.



"Priča, šeta, sad je u fazi zašto ovo, zašto ono, tako da mu objašnjavam kako svijet funkcionira. Pa kako to, zašto vlakovi voze tamo, a ne ovamo, zašto barba ulazi u vlak, nekako su mu vlakovi opsesija", otkrio je ponosni tata.



Ne krije da ga je rođenje sina promijenilo u potpunosti, zbog njega je čak napravio i dvije slikovnice i na tome ne želi stati. Kaže sve što radi - radi zbog njega, iako se malenom Petru zasad ne sviđa glazba koju Vojko radi.



"Ne kuži moju muziku uopće, ne sviđa mu se niti jedna muzika - on to zove muzika za odrasle. Samo dječje pjesme Baby Shark i ostale trovačine što truju djecu, ali slikovnice moje mu se sviđaju to mu dobro paše. Da sam se promijenio, jesam. Malo manje sam egocentričan, malo manje razmišljam samo o sebi, svijet se sad vrti oko njega sad tako da morao sam prominit neke vijuge u glavi definitivno", priznao je Vojko.



Hrvatska rep scena bogatija je za još jednog člana koji je u kratkom roku uspio prikupiti simpatije publike. Za triljskog repera Gršu, Vojko ima samo riječi hvale.



"Čovjek radi dobre poteze, pametne i u medijima se dobro prezentira iako je jako mlad i sve je bolji. Nekako vodi sam tu svoju priču nekako profesionalno tako da mislim od njega samo možemo očekivati najbolje", naglasio je.

A samo najbolje se očekuje i od Vojka, koji ovog ljeta ne namjerava mirovati, dapače, već idući koncert je na njemu posebnom mjestu.



"15.07. u Šibeniku, tvrđava Sv. Mihovil to je fino mjesto. Vidija sam da tamo nastupa i Rade Šerbedžija tako da drago mi je biti u takvom društvu", poručio je reper kroz smijeh.



Osim nastupima ovog ljeta, Vojko će svoju publiku iznenaditi i novim pjesmama, za koje ne želi otkrivati mnogo, osim da su upravo ono što je potrebno svima u ovom trenutku.

