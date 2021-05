Neno Belan za IN magazin je otkrio kakav je osjećaj držati gramofonske ploče iz zlatnog doba, dok je palio i žario s Đavolima. Zec i Bebek ispričali su zašto dobro pamte svoje prve koncerte, a mlade glazbene snage zašto su zaluđene TikTokom.

Čak 68. izdanje Zagrebačkog festivala okupilo je glazbenike s 50-godišnjim iskustvom, ali i debitante. Pobjedu je odnio Matija Cvek, a njegov kolega iz mlade generacije glazbenika Marko Kutlić ponosno drži statuu za najizvođeniju pjesmu s prošlogodišnjeg festivala. Svima im je zajedničko jedno - željno iščekuju koncerte.



''Jako mi to fali, baš mi jako fali taj osjećaj kad dođem pred ljude i kad pjevamo svi skupa, to je zapravo i smisao glazbe'', govori Cvek.



Nekad umjetnički direktor ovog festivala, ovog je puta zapjevao. Neno se prisjetio vremena kad je žario i palio s Đavolima i kad su se slušale gramofonske ploče.



''Nešto držiš konkretno, kao neko malo umjetničko djelo. Gledaš omot, pa smo uvijek čitali tko je što svirao, onda je došao CD, bio je premali, već se izgubio taj šarm, a pogotovo sad na streamingu, samo slušaš glazbu, nema umjetničkog djela. To su neka lijepa nostalgična vremena'', govori Neno Belan.



Nostalgičan je bio i Zec. On se prisjetio svojeg prvog festivalskog nastupa. Te je večeri, početkom sedamdesetih, imao gažu sa svojim bendom, no morao je uskočiti i na jedan festival kao prateći vokal Dušku Lokinu.



''Onda smo napravili pauzu, došli su taksijem po mene, ja sam otpjevao to, drugi glas Dušku Lokinu, i opet natrag na binu i svirka. Po tom ću pamtiti, to je bio moj prvi festivalski nastup. Onda sam imao imidž, velike krupne naočale, izgledao sam kao kanarinac, bio sam mršav'', govori Vladimir Kočiš Zec.



Bebek je sjedio u žiriju festivala i ocjenjivao svoje kolege. Publici na svojem prvom koncertu na početku karijere daje čistu peticu, a evo i zašto.



''Bili su se žrtvovali jer je padao ogroman snijeg, dakle u dvoranu u kojoj sam imao koncert prvi put u životu ljudi su se probijali kroz snijeg, pješice naravno'', prisjeća se.



Mladi izvođači svoj put prema slavi danas krče kako znaju i umiju. Mia Negovetić i Edi Abazzi udružili su snage i stali na pozornicu festivala, kojim su u 68 godina protutnjale neke od najvećih domaćih glazbenih legendi.



''Velika je čast stati na takvu scenu koja je izdržala svakakve izvođače još od davnih godina, mislim da je to veliki uspjeh. Također se nadamo da će i o nama ovako pričati: 'Na stageu su bili i Mia Negovetić i Edi!''', govore Mia i Edi.



Slične snove ima i Antonia Dora Pleško. Oni se na TikToku već ostvaruju.



''Ja sam baš uspjela na tom TikToku, a prije sam se rugala: 'Ma je, baš ću ja TikTok, to je za djecu!' Bože, eto šta nam je svima karantena napravila'', priznaje Antonia Dora.



U karanteni se Tedi Grubica nije previše odmarao. Taj snimatelj informativnog programa kada odloži svoju kameru, pretvara se u romantičnog glazbenika.



''Kombinirati situaciju da smo ispred i iza kamere izrazito je zahtjevno, treba se čovjek prebaciti, ali to je moj ispušni ventil'', govori Tedi Grubica.



Ispušni ventil Colonia je pronašla u retro zvuku. U pripremi je album u tom stilu, a singl ''Manijak'' već je ušao u uho. Želja im je da doživi sličnu sudbinu s legendarnim hitom, koji je upravo na Zagrebačkom festivalu otpjevao još legendarniji glazbenik.



''Znam da je Dino Dvornik nastupao s pjesmom 'Udri jače, manijače', a naša se zove ''Manijak'', to mi je dovoljno. Šteta što ne možemo pjevati na koncertima, ali idem na binu nakon godinu dana, jedva čekam!'' priča Ivana Lovrić.



Riječke snage na ovom su festivalu branili Nikolina Tomljanović i Belfast food.



U želji da će glazbenici biti blisko spojeni i sa svojom publikom, čekamo novo izdanje Zagrebačkog festivala dogodine.

