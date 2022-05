Prvakinja drame Hrvatskog narodnog kazališta u Zagrebu Vlasta Ramljak od ovog tjedna će pojačati glumačku postavu vaše omiljene serije Kumovi. Svima je dobro znano lice iz uspješnica Nove TV, a za In magazin je otkrila s kojim je likom i danas poistovjećuju, ali i opisala novi – Danicu Turudić, zbog koje prvi put u karijeri ima izravnu scenu s Milanom Štrljićem.

Vlasta Ramljak ovih dana ima pune ruke posla. Njezin lik u seriji Kumovi gledateljima Nove TV predstavit će se u četvrtak, a do tada uživa u angažmanu u zagrebačkom HNK.

''Sjajna predstava, Elena Ferrante, Genijalna prijateljica, jako čitan roman, veliki ansambl i Genijalna prijateljica i genijalna predstava. I uvijek krcato… Glas se pronio, premijera je bila u 12. mjesecu prošle godine, dakle igra se i karta više se traži'', govori Vlasta Ramljak.

Priznala nam je da je od njezinih brojnih likova na ekranu Nove TV i danas najviše pamte po onom iz serije Drugo ime ljubavi.

''Julija. Krpanica. To sjedneš u taksi, uđeš u trgovinu i svi komentiraju. To je bio izrazito zločest lik, ali to je veliki gušt za igrati, to daje glumcu puno da se razmaše i to mi je jedan od dražih likova recimo'', priča.

A u vašoj omiljenoj seriji Kumovi igrat će ulogu Danice Turudić.

''Zvučno prezime ima. Odvjetnica, sutkinja zapravo koja se povukla u osamu. Razočarana, a nekad je njezino ime značilo puno u tim krugovima i onda kreće priča. Ovaj put nisam stroga, ovaj put sam dobar lik za razliku od prijašnjih što me veseli zapravo. Blaga sam, dobra sam, želim pomoći svima, ali razočarana u život'', priča.

Vlasta nam je priznala da je iznimno zadovoljna produkcijom Nove TV, atmosferom i uvjetima na setu te kolegama.

''Sjajna ekipa, ali isto tako moram reći da mi je drago što prvi put igram sa Štrljićem, zapravo direktan partner tako da uvijek smo se negdje mimoilazili, ali sad smo baš direktno partneri tako da mi je to još jedan veći izazov i ljestvica onda mora biti visoko podignuta'', kaže.

A visoko je podignula ljestvicu i Nova TV izvanrednim rezultatima gledanosti serije.

''To je odlično i ljudi komentiraju, pitali su oni mene s obzirom da se ja sada u 72. pojavljujem - kako to da te nema u Kumovima?, rek'o bit će…', priča Vlasta.

Kakve će novosti i zaplet u Kumove unijeti Vlasta, odnosno Danica Turudić, pratite na Novoj TV u četvrtak nakon Dnevnika.

